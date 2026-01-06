テレビ朝日の森川夕貴アナウンサー（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。仕事始めで出社するも、わずか5分で退社することになったことを明かした。

「やってきました2026年。仕事始めの今日。張り切って30分早く出社したのに番組がお休みだったのさ。出社5分で退社。ちーん。むーん」と思わぬ失敗を明かした。

「産後ボケなのか もともとボケてるのか。しゃきっとせねば」と森川アナ。「せっかく六本木まできたからつけめん食べて帰ってやるんだからっ！」と気合を入れ、「今年も皆様よろしくお願い致します」とつづった。

森川アナは2021年に医師の男性と結婚。24年3月22日に夫の赴任先に帯同するため同年4月から休職することを発表した。

昨年11月に「ご無沙汰しております。しばらくお休みをいただいておりましたが、明日からABEMAの新番組「わたしとニュース」の金曜日を担当することになりました」と切り出し、「お休み中に出産し新米かーさんとして日々てんてこ舞いな毎日を送っております」と、第1子を出産していたことを伝えた。同14日放送のABEMA「わたしとニュース〜そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。〜」（火〜金曜正午）で職場復帰した。