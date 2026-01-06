·¯Åç½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬É×¡õÌ¼2¿Í¤È¿·Ç¯½Ë¤¦¹¬¤»²ÈÂ²4S¡ª¸µÊõÄÍ¤ÎÄ¹½÷¤¬ÈäÏª¡ÖåºÎï²á¤®¤ë·¯Åç¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ½÷Í¥¤ÎÈþÍÆ²È¡¦·¯Åç½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ç½÷Í¥¤Î·¯ÅçÍ«¼ù¡Ê28¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡2026Ç¯¸áÇ¯¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ø¶î¤±È´¤±¤ë¡Ù¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢²Ö²Ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¼«¿È¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¼¡½÷¡¢·¯Åç¹¬µ¨¡Ê¤ß¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¡¢½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¢Éã¤Î·¯ÅçÌÀ¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦È±¾þ¤ê¤ä¥á¥¬¥Í¤òÃå¤±¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Î¡Ø¤µ¤»¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡Ùñ¥ÁÖ¤È¶î¤±È´¤±¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ÎÍÍ¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¤ËÄ©Àï¤Ë¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Í«¼ù¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï²á¤®¤ë·¯Åç¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£