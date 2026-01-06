Åçº¬ÅìÉô¤Ç1»þ´Ö¤Ç10²óÃÏ¿ÌÁê¼¡¤°¡ÄºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¡¡¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤â
1·î5Æü¸áÁ°¡¢Åçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëM6.2¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ18Ê¬¤«¤é¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤¬10²óÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤â4²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ü¸áÁ°10»þ18Ê¬¤ÎÃÏ¿Ì
¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.2
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µÌó10¥¥í
¿Ì¸»¡§Åçº¬¸©ÅìÉô
ºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¡¡¶¹Á»Ô¡¢Ä»¼èÆüÌîÄ®¡¢¹¾ÉÜÄ®
¡ü¸áÁ°10»þ24Ê¬¤ÎÃÏ¿Ì
¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É4.5
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µÌó10¥¥í
¿Ì¸»¡§Åçº¬¸©ÅìÉô
ºÇÂç¿ÌÅÙ3¡¡ÊÆ»Ò»Ô
¡ü¸áÁ°10»þ28Ê¬¤ÎÃÏ¿Ì
¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É5.1
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µÌó10¥¥í
¿Ì¸»¡§Åçº¬¸©ÅìÉô
ºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¡¡°ÂÍè»Ô
¡ü¸áÁ°10»þ34Ê¬¤ÎÃÏ¿Ì
¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É3.8
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µÌó20¥¥í
¿Ì¸»¡§Åçº¬¸©ÅìÉô
ºÇÂç¿ÌÅÙ2¡¡ÊÆ»Ò»Ô¡¢¶¹Á»Ô¤Ê¤É
¡ü¸áÁ°10»þ37Ê¬¤ÎÃÏ¿Ì
¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É5.4
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ10¥¥í
¿Ì¸»¡§Åçº¬¸©ÅìÉô
ºÇÂç¿ÌÅÙ4¡¡ÅòÍüÉÍÄ®¤Ê¤É
¡ü¸áÁ°10»þ41Ê¬¤ÎÃÏ¿Ì
¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É3.4
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ20¥¥í
¿Ì¸»¡§Åçº¬¸©ÅìÉô
ºÇÂç¿ÌÅÙ1¡¡ÊÆ»Ò»Ô¡¢¶¹Á»Ô¤Ê¤É
¡ü¸áÁ°10»þ50Ê¬¤ÎÃÏ¿Ì
¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É3.6
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µÌó10¥¥í
¿Ì¸»¡§Åçº¬¸©ÅìÉô
ºÇÂç¿ÌÅÙ2¡¡ÊÆ»Ò»Ô¡¢Ä»¼èÆîÉôÄ®¤Ê¤É
¡ü¸áÁ°11»þ00Ê¬¤ÎÃÏ¿Ì
¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥ÉÌó4.1
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ10¥¥í
¿Ì¸»¡§Åçº¬¸©ÅìÉô
ºÇÂç¿ÌÅÙ3¡¡°ÂÍè»Ô¤Ê¤É
¡ü¸áÁ°11»þ10Ê¬¤ÎÃÏ¿Ì
¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É3.4
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ10¥¥í
¿Ì¸»¡§Åçº¬¸©ÅìÉô
ºÇÂç¿ÌÅÙ1¡¡ÊÆ»Ò»ÔÅìÄ®¤Ê¤É
¡ü¸áÁ°11»þ13Ê¬¤ÎÃÏ¿Ì
¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É3.3
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µÌó10¥¥í
¿Ì¸»¡§Åçº¬¸©ÅìÉô
ºÇÂç¿ÌÅÙ1¡¡ÊÆ»Ò»Ô¤Ê¤É