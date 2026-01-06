前田愛、おせち料理の残り物アレンジ公開「簡単で彩りも良い」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/01/06】元子役で女優の前田愛が1月5日、自身のInstagramのストーリーズを更新。おせち料理の残りのアレンジを披露し、反響が寄せられている。
【写真】前田愛「簡単で彩りも良い」重箱に入ったおせちのアレンジ料理
前田は「野菜を焼いたり煮たり炒めたりして御節の残りを一緒に綺麗に入れ直してみる」とつづり、おせちの重箱にたくさんの野菜が入ったショットを公開。おせちの残りだと思われるかまぼこなどのほか、きんぴらごぼうに、カリフラワーやアスパラガスなどの色とりどりの野菜が並んでいる。
この投稿には「残りものが綺麗に見える」「簡単で彩りも良い！」「真似したいアレンジ！」「健康的で美味しそう」などといったコメントが寄せられている。
前田は2009年に歌舞伎俳優の二代目 中村勘太郎（現六代目 中村勘九郎）と結婚。2011年2月22日に第一子で長男の三代目 中村勘太郎（本名・七緒八）を出産。2013年5月22日に第二子で次男の二代目 中村長三郎（本名・哲之）を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】前田愛「簡単で彩りも良い」重箱に入ったおせちのアレンジ料理
◆前田愛、おせちの残りアレンジ公開
前田は「野菜を焼いたり煮たり炒めたりして御節の残りを一緒に綺麗に入れ直してみる」とつづり、おせちの重箱にたくさんの野菜が入ったショットを公開。おせちの残りだと思われるかまぼこなどのほか、きんぴらごぼうに、カリフラワーやアスパラガスなどの色とりどりの野菜が並んでいる。
◆前田愛の投稿が話題
この投稿には「残りものが綺麗に見える」「簡単で彩りも良い！」「真似したいアレンジ！」「健康的で美味しそう」などといったコメントが寄せられている。
前田は2009年に歌舞伎俳優の二代目 中村勘太郎（現六代目 中村勘九郎）と結婚。2011年2月22日に第一子で長男の三代目 中村勘太郎（本名・七緒八）を出産。2013年5月22日に第二子で次男の二代目 中村長三郎（本名・哲之）を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】