XÆüËÜ¸ø¼°¡¢°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¡Ö¸·³ÊÂÐ±þ¡×²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¡¡Grok¡Ö°ÍÑ¡×Åê¹Æ¤Ç¤â¡Ö±Êµ×Åà·ë¡×¡ÖÅö¶ÉÏ¢·È¡×
X¤ÎÆüËÜ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@XcorpJP¡Ë¤Ï1·î6Æü¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸·³Ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
Æ±Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢X¤Ï»ùÆ¸ÀÅªµÔÂÔÁÇºà¡ÊChild Sexual Abuse Material¡¿CSAM¡Ë¤ò´Þ¤à°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÅê¹Æ¤Îºï½ü¡×¤ä¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î±Êµ×Åà·ë¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹ÔÀ¯¤äË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖGrok¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¡¢Grok¤Ë°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºîÀ®¤òÂ¥¤¹¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊý¿ËÉ½ÌÀ¤Ï¡¢X¤ÎÀ¸À®AI¡ÖGrok¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Éþ¤òÃå¤¿½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤ò¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÀÅª¤Ê²þÊÑ²èÁü¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢1·î4Æü¤Ë±Ñ¸ì¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¡£