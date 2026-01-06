¸½ÌòÇÀ²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÌÕÅÀ¡¡2026Ç¯¤Ëµ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ì±´Ö¶È¼Ô¤Î¡ÖÅê¤²Çä¤ê¡×¤È¡ÖÊÆ²Á¤ÎË½Íî¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬ºßÇ¤´ü´Ö¤ï¤º¤«5¥«·î¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ê44¡Ë¤«¤éÎëÌÚ·ûÏÂ»á¡Ê43¡Ë¤ËÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï2012Ç¯¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç½éÅöÁª¡¢13Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂç¿Ã¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¸µÇÀ¿å´±Î½¤À¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2026Ç¯1·î1Æü¡¿8Æü¹æ·ÇºÜ¡Ú¸½¾ìÇÀ²È¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¡¡ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡Ö¥³¥áÀ¯ºö¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡Û¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¿ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹â¤¤¡ª¡¡Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ
Âç¿Ã¤Î¸¶Â§¤Ï¡Ö²Á³Ê¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬·è¤á¤ë¡×
¡ÒÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë»º¤ÎÊÆ¤¬ÂçÉý¤ÊÁý»º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊÆ²Á¤Ï²¼Íî¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡¢½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÇÀÀ¯¤ò¤É¤¦Æ³¤¯¤Î¤«¡¢¤Þ¤À¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÇÀ²È¤¬ºÆÀ¸»º¤ÈºÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÊÆ²Á¤Î°ÂÄê¤¬É¬Í×¤À¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¡×¤¬¸¶Â§¤Ç¡Ö²Á³Ê¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦Íý²ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÎáÏÂ7Ç¯»ºÊÆ¤Ï¤¤¤º¤ìË½Íî¤¹¤ë¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ë½Íî¤·¤Æ¤â²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÇÀ²È¤¬º¤¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£º£¤ÎÊÆ»ö¾ð¤ÏÉÔ°ÂÄê¤À¡£º£¸å¤ÎÂÉ¼è¤ê¼¡Âè¤Ç¤ÏÇÀ²È¤Ë¤â¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÇÀ²È¼«¿È¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ó¡Ê±üÌî½¤»Ê¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
¸½ÌòÇÀ²È¤Î¸«²ò¤Ï¡©
¡ÒÎëÌÚÂç¿Ã¤¬ÇÀ¿å¾Ê»þÂå¤Ë¸¦½¤¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤¬Ê¡Åç¸©¿Ü²ìÀî»Ô¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤È¡¢Æ±»Ô¤ÇÃæ·øÇÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕÍºÂç»á¡Ê43¡Ë¤È¿ûÌîÀ¿»á¡Ê48¡Ë¤ÎÆó¿Í¡Ê¤¤¤º¤ì¤â²¾Ì¾¡Ë¤Ë¡¢»ä¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÎëÌÚÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ãµ¼Ô²ñ¸«³µÍ×¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢À¤´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ú¤¯¿Ò¤Í¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ó
¡½¡½¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤´Ö¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¿ûÌî¡§ÇÀ¶È¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÉÏº¤»ö¾ð¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡§»ä¤Ï¡¢¤ª¤³¤á·ô¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡¢Í¢ÆþÊÆ¤äÈ÷ÃßÊÆ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤³¤á·ô¤¬¤½¤³¤ØÎ®¤ì¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½¤¢¤ëÃÄÂÎ¤¬¡¢Äã½êÆÀ¼ÔÁØ¤Ë¤ª¤³¤á·ô¤Ç¤É¤ó¤ÊÊÆ¤òÇã¤¦¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°Â¤¤Í¢ÆþÊÆ¤ò1ÂÞ¤Ç¤âÂ¿¤¯Çã¤¤¤¿¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡§ÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»ä¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï7Ç¯»ºÊÆ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹â¤¤¤«¤éÇä¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ø¤ª¤³¤á·ô¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¹ñ»ºÊÆ¤Ï¤µ¤é¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢°Â¤¤Í¢ÆþÊÆ¤«¤éÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹ñ»ºÊÆ¤ËµÕÉ÷¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡§Í¢ÆþÊÆ¤âÇã¤¨¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¾¦¼Ò¤òÄÌ¤·¤ÆÍ¢ÆþÊÆ¤¬¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤7Ç¯»ºÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤ª¤³¤á·ô¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µÕÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È²æ¡¹¤Î»à³èÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡§¶È¼Ô¤Ï¡¢ÇÀ²È¤«¤éÊÆ¤òÇã¤¦¤Î¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¼Ú¤êÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÍ½Äê¿ôÎÌ¤¬Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Åê¤²Çä¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Ï²æËý¤·¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ú¶â¤¬ÊÖ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅÝ»º¤ÎÏ¢º¿¤Ç¤¹¤è¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ÒÇÀ¶¨¤Ï³µ»»¶â¡ÊÀ¸»º¼Ô¤Ø¤Î²¾ÅÏ¶â¡Ë¤ò60¥¥í¥°¥é¥à3Ëü±ßÂæ¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤ËÊÆ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢
¡Ö¹âÎð¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÎÇÀ²È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆ²Á¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¶È¼Ô¤ËÇä¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÇÀ¶¨¤ËÇä¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·ÊÆ²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢³µ»»¶â¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÊÆ²Á¤Ë´ð¤Àº»»¤µ¤ìº¹³Û¤ÏÇÀ²È¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡×
¡¡¤È¡¢¤¢¤ëÀºÊÆ¶È¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¹âÃÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ø¤ª¤³¤á·ô¤ÇÍ¢ÆþÊÆ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¹ñ»ºÊÆ¤ÎÆ°¤¤Ï´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÊÖºÑ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿Ì±´Ö¶È¼Ô¤ÎÅê¤²Çä¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÊÆ²Á¤ÏË½Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡Ó
¡½¡½¤·¤«¤·¡¢Âç¿Ã¤ÏÍ¢ÆþÊÆ¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡§ÊÆ²°¤µ¤ó¤Ê¤ÉÌ±´Ö¶È¼Ô¤ÎÅÝ»º¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®ÀôÁ°Âç¿Ã¤¬È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢°ìÉô¤Î¾®ÇäÅ¹¤Ç¤ÏÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÈ÷ÃßÊÆ¤òÎ®¤¹»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ®¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¶È¼Ô¤ÎÅÝ»º¤ÇÀºÊÆ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¸º¤ê¡¢ÊÝ´ÉÁÒ¸Ë¤â¸º¤ê¡¢ÊªÎ®¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ò¡ÚÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡Ö¥³¥áÀ¯ºö¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡¡¸½ÌòÇÀ²È¤¬·üÇ°¤¹¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×°Ì´¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡Û¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î±üÌî½¤»Ê»á¤È¸½ÌòÇÀ²È2Ì¾¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚÂç¿Ã¤¬¤³¤À¤ï¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡Ó
