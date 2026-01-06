²¬»³¤Î¶µÍ¡¡¢3²óÌÜ¤ÎÂáÊá¡¡»ùÆ¸¥Ý¥ë¥ÎÀ½Â¤µ¿¤¤
¡¡¶µ°÷¤¬½÷»ù¤é¤òÅð»£¤·¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç²èÁü¤ò¶¦Í¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©·ÙÇ®ÅÄ½ðÁÜººËÜÉô¤Ï6Æü¡¢½÷»ù¤ÎÃåÂØ¤¨¤òÅð»£¤·»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤òÀ½Â¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¡¦¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡ÊÀ½Â¤¡Ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢²¬»³¸©È÷Á°»ÔÎ©¾®¤Î¶µÍ¡¹ÃÈå³¤·îÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¡á²¬»³»Ô¡á¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÂáÊá¤Ï3²óÌÜ¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2025Ç¯¡¢²¬»³¸©Æâ¤Î»ÜÀß¤Ç»þ·×·¿¥«¥á¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½÷»ù3¿Í¤ÎÃåÂØ¤¨¤òÆ°²è¤ÇÅð»£¤·¡¢¤¦¤Á2¿Í¤Î»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤òÀ½Â¤¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5ÅÔÆ»¸©¤Î¶µ°÷¤ä¸µ¶µ°÷7¿Í¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¡¢Á´°÷µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï±ä¤Ù70¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£