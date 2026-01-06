1月6日放送の「相席食堂」で、新年にふさわしい景気の良い旅人が相席旅へ！

©ABCテレビ

千葉県富里市にやって来たのは、元宝塚トップスターの紫吹淳。宝塚歌劇団時代はトップとして輝き、退団後は「電車の切符が買えない」など世間離れしたエピソードで話題になった。

古くから馬の放牧や競走馬の育成を行っていたことから“馬のふるさと”と呼ばれる富里市。そんな“馬のまち”には14か所もの乗馬クラブがあり、その中の流鏑馬体験ができる乗馬クラブへ向かう。

©ABCテレビ

教えてくれるのは現役で活躍する流鏑馬選手。まずはお手本を見せるために弓を手に颯爽と走り出した先生。すると、次の瞬間、誰もが目を疑う衝撃映像が…！なんと、元宝塚のトップスターが馬場に埋まっている！“埋め師”の異名をとる番組の名物ディレクターの仕業だった。「これはアカンて！」「誰でもじゃないねん！」と、千鳥はディレクターを呼び出し猛説教！ 疾走する馬を目の前で体感した紫吹の感想は…！？

さらに、乗馬と球技を掛け合わせた競技“ホースボール”に挑戦。球技は苦手と言いながら、意外な才能を発揮する。

©ABCテレビ

最後は、幻のスイーツがある中華料理店へ。日本で作ることができる人はわずかの謎のスイーツ。箸にも皿にも歯にもくっつかないという不思議なスイーツとは！？

©ABCテレビ

この日は他にも、 “やる気！元気！森脇！”と現れた森脇健児が福島県いわき市で相席旅。全編体を張った全力相席！ さらに、新コンビ爆誕！？ 森脇との奇跡のコラボに千鳥が大絶賛した相手とは！？

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。６日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。