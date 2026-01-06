Ä»¼è¡¦Åçº¬¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤Î¶¯¤¤ÃÏ¿Ì ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·¡¡»³±¢ÃÏÊý¤Ç¤ÏºÇ½é¤ÎÃÏ¿Ì¸å¤Ë¿ÌÅÙ5¼å¤ä¿ÌÅÙ4¤Ê¤É¤ÎÃÏ¿ÌÂ³¤¯ °ú¤Â³¤·Ù²ü¤ò
¤¤ç¤¦¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢Ä»¼è¸©¡¢Åçº¬¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Î¾ðÊó¥«¥á¥é¤ÎÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£·ã¤·¤¤²£ÍÉ¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢Ä»¼è¸©¡¢Åçº¬¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½10km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï6.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ëBSSËÜ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£ÆÍ¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê½ÄÍÉ¤ì¤Î¤¢¤È½½¿ôÉÃ¤Ë¤ï¤¿¤ê²£ÍÉ¤ì¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤Î¶¹Á»Ô¡¢ÆüÌîÄ®¡¢¹¾ÉÜÄ®¡¢Åçº¬¸©¤Î¾¾¹¾»Ô¡¢°ÂÍè»Ô¤Ç¤¹¡£
¾¾¹¾»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½»¿Í¤¿¤Á¤¬·úÊª¤Î³°¤ËÈòÆñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃæ¹ñÅÅÎÏÅçº¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ºß¡¢¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³±¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎÃÏ¿Ì¤Î¤¢¤È¤â¿ÌÅÙ5¼å¡¢¿ÌÅÙ4¤Ê¤É¤ÎÃÏ¿Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¤âÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤¬¤¯¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£