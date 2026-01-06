２、３日に行われた第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）では、各チームの次代を担う下級生も躍動した。

４区で大型ルーキーが留学生の持つ区間記録に迫れば、最終１０区では１年目は苦しんだ２年生が好走を見せ、優勝のゴールテープを切った。次回以降の活躍も期待されるスター候補を紹介する。

「応援がすごくて楽しくて」

１年生で４区を任され、区間記録まで１秒差に迫る日本人歴代最速タイムをマーク。早大４区の鈴木琉胤（るい）（１年）は衝撃の箱根デビューを飾った。

４位でたすきを受けると、「応援がすごくて楽しくて」。時折笑顔まで浮かべながら順位を二つ上げ、往路の優勝争いに貢献。レースで２０キロ以上を走るのは初めてで、「走りきれるかビビりながら終始余裕をもって走っていた。ラスト、もうちょっといけばよかったかな」と無邪気に笑う。

中学時代、サッカー部との兼任で全日本中学校選手権の３０００メートルで優勝。千葉・八千代松陰高の３年時には全国高校駅伝の１区で当時の日本人最高記録を打ち立てた。

昨春、鳴り物入りで早大に進み、５月の関東インカレ５０００メートルで２位。トラックでの実力をさっそく証明したが、その後に左足の甲付近の疲労骨折が判明し、夏を棒に振った。それでも、「出場する試合のターゲットを絞って調整するのは中学からずっと同じ」。焦る気持ちを抑え、大舞台にきっちり間に合わせた。

「４年をかけて早稲田のエースになり、世界に羽ばたけるように」。超新星には、夢の輪郭がはっきりと見えている。（西井遼）