¡Ö°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¼þÊÕ½»Âð¤Ê¤É6Åï¤Ë¤â±ä¾Æ¡Ä2»þ´ÖÈ¾¸åÄÃ°µ¤â¡È²Ð¸µ¡É¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¡¡½»¿Í¤Î¹âÎð½÷À¤«¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è
Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Ç6ÆüÄ«¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢¿ùÊÂ¶è²¼¹â°æ¸Í¤Ç¡Ö°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Î¤Û¤«¼þÊÕ¤Î½»Âð¤Ê¤É6Åï¤Ë¤â±ä¾Æ¤·¡¢Ìó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç2³¬·ú¤Æ½»Âð¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²È¤Ë1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë80Âå¡Á90Âå¤Î½÷À¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£