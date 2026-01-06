【1月4日のB2試合結果】東地区2位の信州が首位福島に連勝、1ゲーム差に迫る…西は神戸が連敗阻止で首位キープ

1月4から5日にかけて、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦第16節の8試合が開催された。

東地区の首位攻防戦となった信州ブレイブウォリアーズと福島ファイヤーボンズのGAME2。3日のGAME1で勝利した信州は、第1クォーターこそリードを奪われるも、高確率で3ポイントを沈め第2クォーターには逆転に成功した。後半も福島の反撃を許さず、マイク・ダウムら4人が2ケタ得点をマークする活躍で91－73で勝利した。この試合で14連勝を果たした信州は23勝7敗とし、24勝6敗の福島に1ゲーム差まで迫っている。

西地区首位の神戸ストークスは同2位の愛媛オレンジバイキングスと対戦。GAME1で敗れた神戸がこの試合もビハインドを背負う展開が続いた。しかし後半序盤に追いつくと八村阿蓮の得点と金田龍弥の3ポイントでリードを奪う。その後リードを保ちながら試合を進め、随所で笹倉怜寿や八村の効果的な3ポイントが決まり、89－80で勝利を収めた。

横浜エクセレンスは青森ワッツに連日の100点ゲームで快勝。クラブ史上最多の12連勝で東地区3位をキープしている。熊本ヴォルターズは山本翔太がキャリアハイとなる30得点を挙げ、岩手ビッグブルズに勝利。シーズン序盤で苦戦していたが徐々に勝ち星を増やし、13勝17敗で西地区4位まで順位を上げている。

1月4、5日に行われたB2試合結果は以下の通り。

■1月4日のB2試合結果



福島 73－91 信州



熊本 81－72 岩手



横浜EX 120－67 青森



奈良 89－95 福井



福岡 74－70 山形



愛媛 80－89 神戸



静岡 84－90 鹿児島

■1月5日のB2試合結果



静岡 83－93 鹿児島

【動画】福島vs信州…1月4日首位攻防戦ハイライト映像