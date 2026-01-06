Aile The Shotaが、2月18日にリリースする2ndアルバム『REAL POP 2』のアートワークを公開。また、リード曲「開花宣言」を1月28日に先行配信する。

（関連：【画像あり】Aile The Shota、2月18日リリースの2ndアルバム『REAL POP 2』ジャケットデザイン）

今回のアートワークは、1stアルバム『REAL POP』のコンセプトを受け継ぎ、自身にインプットされた感情や情報が音楽として咲き、世界と接続していくイメージを落とし込んだものとなっている。

アートワークを手掛けるのは、2025年春より春夏秋冬のシングル作品を共に制作してきたクリエイティブエージェンシー／ビジュアルプロダクションのmaxilla。あわせて、同作を携えて3月より開催するツアーのキービジュアルおよびロゴも公開となった。

先行配信されるリード曲「開花宣言」は、プロデューサーにShin Sakiuraを迎え、ニュージャックスウィングを取り入れたリスナーの心を感情のままに踊らせる一曲となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）