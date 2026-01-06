＜動意株・６日＞（前引け）＝ランシステム、ＲＯＸＸ、ＴＯＷＡ ＜動意株・６日＞（前引け）＝ランシステム、ＲＯＸＸ、ＴＯＷＡ

ランシステム<3326.T>＝カイ気配。複合カフェを全国展開しており、インバウンド効果で業績は飛躍局面にあり、２６年３月期営業利益は前期比３６％増の１億７０００万円を見込む。配当は実施していないが、好業績を背景に株主優待制度の拡充を発表しており、これが株価を強く刺激する材料となった。内容は、３月末時点で１年以上継続保有する株主に長期保有特典を付与するというものだが、２６年３月末基準日は新制度への移行期間としてすべての株主を長期保有特典の対象とする。また、優待品のＡｍａｚｏｎギフトカードをデジタルギフトに変更することも併せて発表している。



ＲＯＸＸ<241A.T>＝商いを伴いストップ高。５日の取引終了後、採用支援サービス「Ｚキャリア ＡＩ面接官」が、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>のキャリア採用活動に導入されることになった発表したことを好感した買いが流入している。「Ｚキャリア ＡＩ面接官」は採用活動の一部をＡＩによって代替し、面接工数の削減や選考リードタイム短縮を実現するサービス。なお、金融機関への採用は今回が初めてとなる。



ＴＯＷＡ<6315.T>＝続伸。一時７％を超える上昇で２４００円台に駆け上がる場面があった。半導体製造装置関連に物色の矛先が向いているが、背景にはＡＩデータセンター向け半導体に高水準の需要が継続していることが挙げられる。そのなか同社はアドバンテスト<6857.T>やディスコ<6146.T>と同様に後工程の半導体製造装置大手として注目され、超精密金型で培った独自技術を武器に商品競争力でも群を抜き、樹脂封止装置で世界トップシェアを誇る。ＡＩデータセンターの建設ラッシュに伴いＡＩ用半導体メモリーのＨＢＭへの需要が急拡大、２６年３月期の営業増益に続き、「２７年３月期もＨＢＭ関連の寄与で顕著な伸びが期待できる状況」（ネット証券アナリスト）という。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS