「指輪してる〜」「かっこよすぎ」「えー楽しそう」日本代表DF谷口彰悟がオフにアメリカへ
シントトロイデンの日本代表DF谷口彰悟が4日に自身のインスタグラム(@shogo_taniguchi_5)を更新し、オフ中の写真を公開した。
谷口は英語で「明けましておめでとうございます」と挨拶。さらに「冬の休暇のひととき」と綴り、アメリカでNBAやNFLを観戦した際の様子など複数のショットを掲載した。
コメント欄では「明けましておめでとうございます!」「えーー楽しそうーー!!笑顔最高」「かっこよすぎ」「変わらずイケメン」「とてもハンサム」「バスケやってても違和感ない」「指輪してるぅ〜〜」「最高な一年になりますように」といった声が寄せられている。
現在34歳の谷口はアキレス腱断裂の大怪我を乗り越え、昨年5月にシントトロイデンで戦列復帰。同年6月にモデル・女優の泉里香さんとの結婚が発表された。同年10月には約1年ぶりに日本代表に招集され、復帰戦となったブラジル代表戦でセンターバックとして先発フル出場。3-2の歴史的初勝利に貢献した。
