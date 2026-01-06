　京都サンガF.C.は6日、2026シーズンのトップチーム編成が決定したことを発表した。

　京都は昨季J1リーグ戦でシーズン終盤まで優勝を争い、最終的にクラブ史上最高順位の3位。2026シーズンはチョウ・キジェ監督体制6年目となる。

　背番号については、昨季に復帰加入したMF奥川雅也が29番から7番に変更。同番号は昨年7月にマインツ(ドイツ)へ期限付き移籍したMF川崎颯太が背負っていた。

　新戦力ではMF平岡大陽(←湘南)が16番、FWアレックス・ソウザ(←トゥラン・トブズ/アゼルバイジャン)が17番を着ける。

以下、2026シーズンのトップチーム編成

■スタッフ

▽監督

チョウ・キジェ

▽ヘッドコーチ

吉田達磨

▽コーチ

杉山弘一

涌井秀人

梅崎司

▽GKコーチ

富永康博

▽フィジカルコーチ

西形浩和

■選手

1 GK 太田岳志

2 DF 福田心之助

3 DF 麻田将吾

4 DF 松田佳大

5 DF アピアタウィア久

6 MF ジョアン・ペドロ(←ビトーリア/完全移籍)

7 MF 奥川雅也

8 MF 米本拓司

9 FW ラファエル・エリアス

10 MF 福岡慎平

11 FW マルコ・トゥーリオ

14 FW 原大智

15 DF 永田倖大

16 MF 平岡大陽(←湘南/新加入)

17 FW アレックス・ソウザ(←トゥラン・トブズ/新加入)

18 MF 松田天馬

21 GK 圍謙太朗

22 DF 須貝英大

25 MF 尹星俊(京都U-18/昨年8月にトップ昇格)

29 FW 酒井滉生(←京都U-18/トップ昇格)

30 DF 飯田陸斗

32 MF 齊藤未月(←神戸/完全移籍)

36 GK ファンティーニ燦

39 MF 平戸太貴

40 DF 石田侑資(←いわき/新加入)

44 MF 佐藤響

48 MF 中野瑠馬

50 DF 鈴木義宜

77 MF 新井晴樹(←鳥栖/新加入)

88 MF グスタボ・バヘット

93 FW 長沢駿

94 GK 村上昌謙(←福岡/新加入)

99 MF 本田風智(←鳥栖/期限付き移籍)