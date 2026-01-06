昨季J1・3位の京都がトップチーム編成を発表! MF奥川雅也は“空席”だった背番号に変更
京都サンガF.C.は6日、2026シーズンのトップチーム編成が決定したことを発表した。
京都は昨季J1リーグ戦でシーズン終盤まで優勝を争い、最終的にクラブ史上最高順位の3位。2026シーズンはチョウ・キジェ監督体制6年目となる。
背番号については、昨季に復帰加入したMF奥川雅也が29番から7番に変更。同番号は昨年7月にマインツ(ドイツ)へ期限付き移籍したMF川崎颯太が背負っていた。
新戦力ではMF平岡大陽(←湘南)が16番、FWアレックス・ソウザ(←トゥラン・トブズ/アゼルバイジャン)が17番を着ける。
以下、2026シーズンのトップチーム編成
■スタッフ
▽監督
チョウ・キジェ
▽ヘッドコーチ
吉田達磨
▽コーチ
杉山弘一
涌井秀人
梅崎司
▽GKコーチ
富永康博
▽フィジカルコーチ
西形浩和
■選手
1 GK 太田岳志
2 DF 福田心之助
3 DF 麻田将吾
4 DF 松田佳大
5 DF アピアタウィア久
6 MF ジョアン・ペドロ(←ビトーリア/完全移籍)
7 MF 奥川雅也
8 MF 米本拓司
9 FW ラファエル・エリアス
10 MF 福岡慎平
11 FW マルコ・トゥーリオ
14 FW 原大智
15 DF 永田倖大
16 MF 平岡大陽(←湘南/新加入)
17 FW アレックス・ソウザ(←トゥラン・トブズ/新加入)
18 MF 松田天馬
21 GK 圍謙太朗
22 DF 須貝英大
25 MF 尹星俊(京都U-18/昨年8月にトップ昇格)
29 FW 酒井滉生(←京都U-18/トップ昇格)
30 DF 飯田陸斗
32 MF 齊藤未月(←神戸/完全移籍)
36 GK ファンティーニ燦
39 MF 平戸太貴
40 DF 石田侑資(←いわき/新加入)
44 MF 佐藤響
48 MF 中野瑠馬
50 DF 鈴木義宜
77 MF 新井晴樹(←鳥栖/新加入)
88 MF グスタボ・バヘット
93 FW 長沢駿
94 GK 村上昌謙(←福岡/新加入)
99 MF 本田風智(←鳥栖/期限付き移籍)
京都は昨季J1リーグ戦でシーズン終盤まで優勝を争い、最終的にクラブ史上最高順位の3位。2026シーズンはチョウ・キジェ監督体制6年目となる。
背番号については、昨季に復帰加入したMF奥川雅也が29番から7番に変更。同番号は昨年7月にマインツ(ドイツ)へ期限付き移籍したMF川崎颯太が背負っていた。
以下、2026シーズンのトップチーム編成
■スタッフ
▽監督
チョウ・キジェ
▽ヘッドコーチ
吉田達磨
▽コーチ
杉山弘一
涌井秀人
梅崎司
▽GKコーチ
富永康博
▽フィジカルコーチ
西形浩和
■選手
1 GK 太田岳志
2 DF 福田心之助
3 DF 麻田将吾
4 DF 松田佳大
5 DF アピアタウィア久
6 MF ジョアン・ペドロ(←ビトーリア/完全移籍)
7 MF 奥川雅也
8 MF 米本拓司
9 FW ラファエル・エリアス
10 MF 福岡慎平
11 FW マルコ・トゥーリオ
14 FW 原大智
15 DF 永田倖大
16 MF 平岡大陽(←湘南/新加入)
17 FW アレックス・ソウザ(←トゥラン・トブズ/新加入)
18 MF 松田天馬
21 GK 圍謙太朗
22 DF 須貝英大
25 MF 尹星俊(京都U-18/昨年8月にトップ昇格)
29 FW 酒井滉生(←京都U-18/トップ昇格)
30 DF 飯田陸斗
32 MF 齊藤未月(←神戸/完全移籍)
36 GK ファンティーニ燦
39 MF 平戸太貴
40 DF 石田侑資(←いわき/新加入)
44 MF 佐藤響
48 MF 中野瑠馬
50 DF 鈴木義宜
77 MF 新井晴樹(←鳥栖/新加入)
88 MF グスタボ・バヘット
93 FW 長沢駿
94 GK 村上昌謙(←福岡/新加入)
99 MF 本田風智(←鳥栖/期限付き移籍)