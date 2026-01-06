「変わった姿をピッチで表現します」横浜FC森海渡が千葉へのレンタル移籍から復帰
横浜FCは6日、FW森海渡(25)がジェフユナイテッド千葉への期限付き移籍から復帰することを発表した。
森は昨年6月に千葉へ期限付き移籍。J2リーグ戦12試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW森海渡
(もり・かいと)
■生年月日
2000年6月7日(25歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
185cm/80kg
■経歴
六実SC-柏U-12-柏U-15-柏U-18-筑波大-柏-徳島-柏-横浜FC-千葉
■Jリーグ出場歴
J1リーグ:17試合4得点
J2リーグ:52試合13得点
リーグカップ:10試合1得点
■コメント
▽横浜FC側
「横浜FCに関わる全ての皆様へ。クラブが居た場所へ戻るために、変わった姿をピッチで表現します。三ツ沢で会いましょう。」
▽千葉側
「ジェフに関わる全ての皆様へ。
まずは、J1昇格おめでとうございます。
自分自身、結果で示したかったですが、全くチームの力になれず申し訳ない気持ちと同時に自分の力不足を痛感させられたシーズンでした。
半年という短い間でしたが、ジェフに来て良かったと胸を張って言えます。
満員のフクアリで最高の瞬間を味わえたことは僕のサッカー人生において特別な瞬間でした。
この経験を糧に、皆さんに活躍が届くように、そしてピッチで再会できるように新たな環境で頑張りたいと思います。
短い間でしたが、本当にありがとうございました。」
森は昨年6月に千葉へ期限付き移籍。J2リーグ戦12試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW森海渡
(もり・かいと)
■生年月日
2000年6月7日(25歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
185cm/80kg
■経歴
六実SC-柏U-12-柏U-15-柏U-18-筑波大-柏-徳島-柏-横浜FC-千葉
J1リーグ:17試合4得点
J2リーグ:52試合13得点
リーグカップ:10試合1得点
■コメント
▽横浜FC側
「横浜FCに関わる全ての皆様へ。クラブが居た場所へ戻るために、変わった姿をピッチで表現します。三ツ沢で会いましょう。」
▽千葉側
「ジェフに関わる全ての皆様へ。
まずは、J1昇格おめでとうございます。
自分自身、結果で示したかったですが、全くチームの力になれず申し訳ない気持ちと同時に自分の力不足を痛感させられたシーズンでした。
半年という短い間でしたが、ジェフに来て良かったと胸を張って言えます。
満員のフクアリで最高の瞬間を味わえたことは僕のサッカー人生において特別な瞬間でした。
この経験を糧に、皆さんに活躍が届くように、そしてピッチで再会できるように新たな環境で頑張りたいと思います。
短い間でしたが、本当にありがとうございました。」