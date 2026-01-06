±ÉÍÜ¡õºÌ¤êËþÅÀ¡ª¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤ª¤«¤º¡ã¥³¥¹¥ÑÈ´·²¡¢ÆÚÆùÊÔ¡ä
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡Û±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¿©Âî¤òºÌ¤ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤ª¤«¤º
Ç¯´ÖÄÌ¤¸¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤ÖÌîºÚ¤Ë¤â¡¢½Ü¤Î»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤â¡¢½©¤«¤é3·îº¢¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÅß¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤È¡¢3·î¤«¤é²ÆÁ°¤Þ¤Ç¤Î¡Ö½Õ²Æ¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤Î2¼ïÎà¤¬½Ð²ó¤ë¤½¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÅß¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤¬Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¨Àá¤Îº£¡¢B-¥«¥í¥Æ¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤à±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤âÈ´·²¤ÎÆÚÆù¤ò»È¤Ã¤¿¤Ë¤ó¤¸¤óÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¤ò»È¤¦¤«¤éº®¤¼¤ë¤Î¤¬¥é¥¯¤Ç¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â¥¢¥Ã¥×
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä1ËÜ(Ìó150g)
¡¦ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù ¡Ä200g
¡¦¶Ì¤Í¤® ¡Ä¾®1¸Ä(Ìó150g)
¡¦±ö¡¡
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¡
¡¦º½Åü¡¡
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¶Ì¤Í¤®¤Ï1/4¸ÄÊ¬¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Ä¹¤µ¤ò4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ±ö¾®¤µ¤¸1/2¤ò¤«¤é¤á¡¢Ìó10Ê¬¤ª¤¯¡£»Ä¤ê¤Î¶Ì¤Í¤®¤Ï1cmÉý¤Î¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÈé¤Ä¤¤Î¤Þ¤Þ1cm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¶Ì¤Í¤®¤Î¿å¤±¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸2¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢ÆÚÆù¡¢¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¡¢º½Åü¡¢¤´¤ÞÌý³Æ¾®¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó1Ê¬Îý¤êº®¤¼¤ë¡£8ÅùÊ¬¤·¤Æ´Ý¤á¤ë¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤Î¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¹¤²¡¢[2]¤òÊÂ¤Ù¤Æ¿å1/2¥«¥Ã¥×¤òÃí¤°¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤éÃæ²Ð¤Î¤Þ¤ÞÌó8Ê¬¾ø¤¹¡£¹¥¤ß¤Ç¤«¤é¤·¤¸¤ç¤¦¤æ¤òÅº¤¨¤Æ¤â¡£
(1¿ÍÊ¬381kcal/±öÊ¬2.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾®ÅÄ¿¿µ¬»Ò)
¢£ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ý¡¼¥¯¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼
¥Ð¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä1ËÜ(Ìó150g)
¡¦ÆÚ¥í¡¼¥¹¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤ÍÑÆù ¡Ä6Ëç(Ìó200g)
¡¦¥»¥í¥ê¡ÊÍÕ¤ò´Þ¤à¡Ë ¡Ä1/2ËÜ
¢£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¡ø¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¼ò¡¢¿Ý ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¦±ö¡¡
¡¦ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡
¡¦¾®ÇþÊ´¡¡
¡¦¥Ð¥¿¡¼
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥»¥í¥ê¤Ï·Ô¤ÈÍÕ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢·Ô¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢ÍÕ¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÚÆù¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/4¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¡¢¾®ÇþÊ´Âç¤µ¤¸1¤ò½ç¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼20g¤òÃæ²Ð¤ÇÍÏ¤«¤·¡¢ÆÚÆù¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢Ìó4Ê¬¾Æ¤¤¤ÆÃ¼¤Ë´ó¤»¡¢¤¢¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥»¥í¥ê¤òÆþ¤ì¡¢Ìó3Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢ßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¢¨¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆý»ù¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(1¿ÍÊ¬425kcal/±öÊ¬3.1g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅç°¡µª)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÎåºÎï¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¤ªÆù¤ÈÌîºÚ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾®ÅÄ¿¿µ¬»Ò¡¢¾åÅç°¡µª¡¡»£±Æ¡¿¹â¿ù½ã¡¢ÆñÇÈÍº»Ë
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»