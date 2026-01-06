『レタスクラブ』読者アンケートで分かった！今、みんな「ご自愛」を求めています
【グラフで見る】ご自愛（自分をいたわること）に 罪悪感を覚えることはある？
『レタスクラブ』は、暮らしへの向上心ゆえにがんばり過ぎてしまいがちな読者の皆さんに寄り添いたくて、周年企画「ご自愛ラボ」を始めました。その一環として、2025年7月、レタスクラブWEBでアンケートを実施。すると、家事や育児、仕事に追われて大忙しの毎日、本当はもっと自分をいたわりたいけどなかなかできない…そんな皆さんの気持ちが伝わってきました。そのアンケート結果を紹介します！
シミやシワ、たるみなど顔の肌の変化が気になる！
ダントツで気になっている人が多かったのは、顔の肌の変化。シミやシワ、たるみなど、毎朝、鏡を見るたびにその変化に落ち込んでいる人も多いようです。次に多いのは白髪や老け髪のお悩み。また「老眼が進んできた」「肩や腰の痛みが昔のようにすぐに治らない」と不調に悩んだり、体質の変化を嘆く人も少なくありません。
・顔の肌（70.8％）
・体の肌（32.2％）
・目（42.3％）
・髪、白髪（55.4％）
・肩（35.4％）
・腰（33.1％）
・首（16.9％）
・手（9.2％）
・足［かかと］（23.8%）
・内臓［胃腸など］（22.3％）
・骨（6.9％）
・心（21.5％）
・体質［冷え性など］（30％）
・その他（2.3%）
＜複数回答あり＞
こうした皆さんの悩みに寄り添って、雑誌『レタスクラブ』は３号連続「ご自愛」特集を組みます！
11月増刊号 「老け髪・白髪はケアを変えれば若返る！」
12月増刊号「すべての肌悩みは保湿で解消できます！」「足元あったかグッズ大検証！」
1月増刊号「疲れ目解消マッサージ」
■【Q2】「気になる」「しんどい」をどれくらいケアできている？
変化に気づいても半数はケアできていない
「しんどい」と感じていても、半数近くの人が自分のケアはできていないという結果に。日常的に気軽にケアできる方法があれば、今ある「しんどい」を改善していけるのかもしれません。
・日常的にケアしている（21.5%）
・時間があるときだけしている（31.5%）
・気になりつつ、できていない（39.3%）
・全くできていない（7.7%）
■【Q3】ケアできていない理由は？
忙しいから自分のことは後回しに
圧倒的に多いのは忙しくてケアする時間がないこと。そしてケア方法が分からない人も少なくありません。自分のケアは後回しにして、家族やほかの人のための時間を優先している人も。
・時間がない（55.7%）
・方法がわからない（47.5%）
・経済的に余裕がない（37.7%）
・家族や他人を優先してしまう（36.1%）
・効果を実感できない（29.5%）
・罪悪感がある（19.7%）
・その他（1.6%）
＜複数回答あり＞
■【Q4】ご自愛（自分をいたわること）に罪悪感を覚えることはある？
半数以上はご自愛に罪悪感が！
自分を大切にすることは、本来とても大事なこと。でも家族より自分を優先したように感じて罪悪感を覚えることがある人が半数を超えていました。『レタスクラブ』では実践しやすい手軽なケア方法を提案します。
・よくある（11.5%）
・たまにある（40.8%）
・あまりない（33.1%）
・全くない（14.6%）
■【Q5】日常の中で「ご自愛」の優先順位は？
やさしい声がけがご自愛になる
「できればしたい」けど、結局できていないという人が多く、ご自愛の優先順位は低いようです。「お疲れさま！大丈夫！うまくいっているよ」そんな自分へのやさしい声がけがご自愛の第一歩です。
・何よりも大事（13.1％）
・できればしたい（51.5％）
・余裕があれば…くらい（25.4％）
・あまり考えたことがない（10.0％）
■【Q6】正直「自分のことは後回し」だと感じる？
ご自愛で家族も幸せに
忙しさや家族への罪悪感から、変化に気づいていても自分のことは後回し。私が元気だときっと家族も幸せ。そんなふうに少し考え方を変えて、週に1日からでもご自愛を始めてみませんか？
・いつもそう感じる（25.5%）
・よくある（31.5%）
・たまにある（31.5%）
・あまりない（9.2%）
・全くない（2.3%）
＊ ＊ ＊
家族の中にしんどいと感じる人がいては、家族みんなが本当に幸せな毎日は送れません。自分の人生の主役は自分です。きょうから、あなたのために、家族のために、ご自愛生活を始めましょう！
※2025年7月レタスクラブWEBにてアンケート実施。n＝130 編集協力／山本美和
文＝高梨奈々