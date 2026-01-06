「鉄分を過剰摂取」すると現れる症状はご存知ですか？【管理栄養士解説】

メディカルドック監修医が鉄分を過剰摂取すると現れる症状などを解説します。

監修管理栄養士：

中岡 紀恵（管理栄養士）

短大卒業後、20年以上経って栄養士の職に就く。給食受託会社に勤務しながら管理栄養士の資格を取得。栄養指導に携わりたいという思いから、病院に転職。現在は慢性期病院で栄養指導、入院患者様の栄養管理、給食管理等を担当。生涯現役で、栄養相談を通じてたくさんの人を健康に導くのが夢であり、目標でもある。

「鉄分」とは？

人体に必要なミネラルの一種で、赤血球のヘモグロビンに多く存在します。成人の体内には約3～4gが存在します。そのうち70％は、赤血球のヘモグロビンや筋肉中のミオグロビンというたんぱく質の構成成分になっています。これらの鉄は「機能鉄」と呼ばれ、肺から取り込んだ酸素を全身の組織に供給する重要な役割をしています。残りの30％は、肝臓や骨髄、筋肉などに「貯蔵鉄」としてストックされています。これらは「機能鉄」が不足したときに利用されます。鉄には、肉や魚に含まれるヘム鉄と、野菜などに含まれる非ヘム鉄があります。ヘム鉄は非ヘム鉄よりも吸収がよく、ヘム鉄を利用することで非ヘム鉄の吸収もよくなります。また、動物性たんぱく質やビタミンCを一緒に摂ると吸収しやすくなります。

鉄分の一日の摂取量

「日本人の食事摂取基準」（2025年版）によると、必要な鉄分の量は年齢や性別によって異なります。

成人（18~64歳）の場合(推奨量）

男性：7.0～7.5 mg/日

女性(月経あり)：10.0～10.5mg/日 （月経なし）：6.0mg/日

妊婦 初期8.5mg/日 中期・後期14.5mg/日授乳婦8.0mg/日

女性は特に月経や妊娠中に鉄の必要量が増えるため、男性に比べて推奨量が高めに設定されています。

鉄分を過剰摂取すると現れる症状

急性鉄中毒

鉄は体内に吸収されにくく、普通の食事で摂り過ぎる心配はないとされています。サプリメント等の過剰摂取を続けていると、嘔吐、吐血、下痢、腹痛などの症状が起こる可能性があり、重症の場合、呼吸や心拍の異常、昏睡、意識喪失の症状がみられることもあります。

鉄沈着症

鉄を必要以上に摂取した場合、過剰な鉄が全身の組織に蓄積されます。内分泌器官（膵臓、下垂体など）や肝臓や心臓に蓄積すると、血管疾患、糖尿病、肝硬変等を発症するリスクがあるとされています。

認知機能の変化

脳内に鉄分が蓄積されると、記憶力や判断力の低下や集中力の減退などの認知機能の変化がみられます。鉄分の蓄積が神経細胞やその周辺にダメージを与え、神経伝達に障害を起こすためとされています。

「鉄分の多い飲み物」についてよくある質問

ここまで鉄分の多い飲み物などを紹介しました。ここでは「鉄分の多い飲み物」についてよくある質問に、メディカルドック監修管理栄養士がお答えします。

鉄分の吸収を助ける飲み物はありますか？

中岡紀恵

ビタミンCを多く含む飲み物は鉄分の吸収を助ける効果があるとされています。オレンジジュース、トマトジュース、グレープフルーツジュース、アセロラドリンクなどがお勧めです。例えば100mgのビタミンC（コップ1杯のジュース位）を一緒に摂取すると、非ヘム鉄の吸収が約4倍に上がるという報告もあります。また青汁や飲むヨーグルト、豆乳もビタミンC、たんぱく質を含んでいるため、鉄分の吸収をサポートする飲み物として良いでしょう。最近では栄養機能食品として、鉄分を含んだ飲み物はコンビニで手に入るものもありますので、必要に応じて上手に利用しましょう。

まとめ

鉄は酸素を全身に供給したり貧血を予防するなど、私たちの体には必要不可欠な栄養素です。不足しがちな時は栄養機能食品の飲み物やサプリメントを利用するのも良いでしょう。しかし、サプリメントや鉄強化食品の摂り過ぎには注意が必要です。ひとつの栄養素ばかり摂るのではなく、バランスの良い食事を心がけましょう。

