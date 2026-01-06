日経平均6日前引け＝続伸、358円高の5万2191円 日経平均6日前引け＝続伸、358円高の5万2191円

6日前引けの日経平均株価は続伸。前日比358.78円（0.69％）高の5万2191.58円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1295、値下がりは271、変わらずは33と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を48.94円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が43.32円、アドテスト <6857>が33.43円、信越化 <4063>が27.91円、東エレク <8035>が21.06円と続いた。



マイナス寄与度は24.47円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、イビデン <4062>が11.83円、大塚ＨＤ <4578>が11.2円、住友電 <5802>が9.26円、フジクラ <5803>が7.52円と並んだ。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、不動産、証券・商品、銀行が続いた。値下がり上位には医薬品、その他製品、小売が並んだ。



