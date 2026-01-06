東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、日本精密がS高 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、日本精密がS高

6日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1030、値下がり銘柄数370と、値上がりが優勢だった。



個別では日本精密<7771>がストップ高。日本電技<1723>、大本組<1793>、イチケン<1847>、北野建設<1866>、金下建設<1897>など95銘柄は昨年来高値を更新。日本エマージェンシーアシスタンス<6063>、ＥＴＳグループ<253A>、千代田化工建設<6366>、ｕｎｂａｎｋｅｄ<8746>、イー・ロジット<9327>は値上がり率上位に買われた。



一方、日本オラクル<4716>が昨年来安値を更新。ワークマン<7564>、ＪＭＡＣＳ<5817>、エス・サイエンス<5721>、大黒屋ホールディングス<6993>、テクノホライゾン<6629>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

