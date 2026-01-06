ETF売買動向＝6日前引け、農中４００、農中カーボンが新高値 ETF売買動向＝6日前引け、農中４００、農中カーボンが新高値

6日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比32.9％減の2134億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同35.2％減の1466億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> 、上場インデックスファンドＪＰＸ日経 <1592> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株 <2846> 、上場インデックスファンド海外先進国株式 <1680> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ <2084> など101銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> など17銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> が4.88％高、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> が4.26％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が4.01％高、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> が3.45％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.43％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日本株配当ローテーション <435A> は8.51％安と大幅に下落した。



日経平均株価が358円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金929億2200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金755億4000万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が125億5400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が90億3400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が74億6000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が72億1800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が63億9800万円の売買代金となった。



