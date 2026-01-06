東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ＲＯＸＸ、オンデックがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ＲＯＸＸ、オンデックがS高

6日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数425、値下がり銘柄数137と、値上がりが優勢だった。



個別ではＲＯＸＸ<241A>、オンデック<7360>がストップ高。ステラファーマ<4888>は一時ストップ高と値を飛ばした。ワンダープラネット<4199>、パワーエックス<485A>、ファインズ<5125>、ジェイック<7073>、さくらさくプラス<7097>など8銘柄は昨年来高値を更新。ＬＯＩＶＥ<352A>、ジーエヌアイグループ<2160>、ＴＤＳＥ<7046>、メタリアル<6182>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>は値上がり率上位に買われた。



一方、フツパー<478A>が昨年来安値を更新。ＷＡＳＨハウス<6537>、フィットクルー<469A>、ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、オンコリスバイオファーマ<4588>は値下がり率上位に売られた。



