Èó¾ïÄä»ßÁõÃÖ¤ÏºîÆ°¤»¤º¡Ä¡¡¥¹¥ー¾ì±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¡¡£µºÐ»ù»àË´»ö¸Î¤Ç°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤Ê¤ÉÁÜºº
ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Î¥¹¥ー¾ì¤Ç£µºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ë±¦ÏÓ¤ò¶´¤Þ¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï£±·î£¶Æü¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»³²¬µ¼Ô¡Ë¡ÖÆ»·Ù¤ÎÁÜºº°÷£µ¿Í¤Û¤É¤¬¡¢¥¹¥ー¾ì¤Î»ÜÀßÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é²ÈÂðÁÜº÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡¤¬¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«Î¤Àî²¹Àô¥¹¥ー¾ì¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¥¹¥ー¾ì¤Ï¡¢Ä«¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ë°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢Èó¾ïÄä»ßÁõÃÖ¤ÏºîÆ°¤»¤º¡¢´Æ»ë°÷¤âÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï²ÈÂðÁÜº÷¤Ç´ØÏ¢»ñÎÁ¤ò²¡¼ý¤·¡¢°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£