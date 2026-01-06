歌舞伎俳優の中村隼人（32）が5日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。映画「国宝」の大ヒットによる劇場の変化を語った。

隼人は「如実に出ているのは、東京以外の例えば福岡だったり京都だったりというところのお客様の客層が」と客層の変化に言及。これまでの客層について「4割くらいがお着物、6割くらいが洋服だった」とした上で、「洋服の方が増えた」と明かした。

さらに、「海外の方も去年くらいから増え始めた。歌舞伎座自身も海外の方向けに一幕だけ見れる。やっぱり全部見ると3時間、4時間になっちゃう。観光の中で見に来てくださいっていうのがあるので、海外の方が増えました」と明かした。

「国宝」に出演している俳優の横浜流星とは舞台での共演をきっかけに親交があるといい、「公開日に見に行って感想を言ったら、“ありがとう。客層変わった？”って連絡きた。ありがとうございます！おかげさまで！みたいな」と笑顔を浮かべた。

「歌舞伎っていうのものを若い方とか知ってるけど見ることなかったよって人に伝わったことが凄いうれしくて」と感慨深げに語った。