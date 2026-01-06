µð¿Í¼óÇ¾¿Ø¡¡ºÇÇ¯Ä¹£¶£±ºÐ¤ÎÀîÁê¾»¹°¥³¡¼¥Áà¥Ý¥¹¥È²¬ËÜÈ¯·¡¤Î£±Ç¯á¶¯Ä´¡¡µó¤¬¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ï¡Ä
¡ÚÀÖ¥Ú¥ó¡ª¡Û¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¾¡Éé¤ËÅ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µð¿Í¤Îº£¸å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Àã¿«¤ò´ü¤¹¿·Ç¯¡¢ÀîÁê¾»¹°¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£±¡Ë¤Ï¤½¤¦¶¯Ä´¤¹¤ë¡£º£Ç¯Æó·³Ìî¼êÁí¹ç¤«¤é°ì·³¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¤ËÇÛÅ¾¡£¼óÇ¾¿ØºÇÇ¯Ä¹¤ÎÈà¤Ï²¿¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖµîÇ¯¤Ï¥¨¡¼¥¹¿ûÌî¡Ê¸½¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤¬È´¤±¡¢º£Ç¯¤Ï£´ÈÖ²¬ËÜ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¡Ë¤âµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºäËÜ¡Ê£³£·¡Ë¤ä´Ý¡Ê£³£¶¡Ë¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÎÂ¾¤Ë¤âÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡¢È¯·¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯£±Ç¯¤Ç¤Ï°é¤Æ¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À®Ä¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤¬·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Î£³Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢Í¥¾¡Ã¥²ó¤¬»ê¾åÌ¿Îá¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤Ë°ì·³¤Î¸·¤·¤¤¾¡Éé¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÀîÁê¥³¡¼¥Á¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡Öµð¿Í¤Ï°ì·³¤ÎÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¤Æ¼ã¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÃ¯¤¬¤Ä¤«¤à¤«¡¢ËÍ¤é¥³¡¼¥Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤¯¡££²Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍ¤ä±ºÅÄ¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¼ã¼ê¤Ï°ì·³¤Ç¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤äºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ÇÅØÎÏ¤·¤ÆÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ëÀîÁê¥³¡¼¥Á¤Ï£±£¹£¸£´Ç¯£´·î¡¢¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤Ç°ì·³½é¾º³Ê¡£¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿¸¶¤ä¼ÄÄÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢£·Ç¯ÌÜ¤Î£¸£¹Ç¯¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¶ìÏ«¿Í¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ã¼ê¤Ë¤Ï»þ¤Ë¸·¤·¤¤»ëÀþ¤âÃí¤°¡£Îã¤¨¤Ð£´Ç¯ÌÜ¤ÎÀõÌî¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÆâ³°Ìî¤Î¥«¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀõÌî¤Ï¤Þ¤ÀÀºÅÙ¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ò¥¥Á¥Ã¤È¤ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤ÏÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö°ì·³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥È¥ì¡¼¥É¤òÄ¾ÁÊ¤·¤¿»³À¥¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯Æó·³¤Ç»³À¥¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î½õ¸À¤âÊ¹¤Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êá¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¶¥Áè¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¡¡ÀîÁê¥³¡¼¥Á¤Ï¼ã¼ê¤¿¤Á¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÈ¾ÌÌ¡¢ºäËÜ¤Ë¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤òÂ¥¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂåÂÇ¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤È¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¾¡Éé¤ËÅ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö¥³¥é¥à¡ØÀÖ¥Ú¥ó¡ª¡Ù¤Ïº£²ó¤Ç½ªÎ»¤Ç¤¹¡£Åì¥¹¥Ý¤Ë½é¤á¤Æ´ó¹Æ¤·¤¿£±£°Ç¯¤«¤é£±£¶Ç¯´Ö¡¢¤´°¦ÆÉ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£