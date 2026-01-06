¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥Ø¥Ö¥ó¡É¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢¡È¥È¥¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ËÉÔËþÇúÈ¯¡¡¥Í¥Ã¥ÈÆ±¾ð¡ÖÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¡×¡Ö²Ä°¥ÁÛ¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè14½µ¡Ö¥«¥¾¥¯¡¢¥Ê¥ë¡¢¥¤¥¤¥Ç¥¹¥«¡©¡×¡ÊÂè67²ó¡Ë¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤ËÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤·Æñ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤¬²Ä°¥ÁÛ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¡²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ïº§Ìó¤Ë»ê¤ë¡£¤·¤«¤·¥È¥¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£²ÈÂ²¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ø¥Ö¥ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤Ë´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡Ä¡£
¡¡²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Çº§Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ÄÀÚ¤ê½Ð¤¹¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥È¥¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎºÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¾¾Ìî²È¡¢±«À¶¿å²È¤òÍÜ¤¦20±ß¤Îµë¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÈÂ²¤ËÊó¹ð¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¥È¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¥È¥¤¬¡¢¤³¤Ã¤½¤êµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë½÷Ãæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¥ï¥¿¥·¡Ä¥³¥ï¥¤¡©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¥È¥¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÈà½÷¤¬¤Þ¤À²ÈÂ²¤Ëº§Ìó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ê¥¼¡¢¥¤¥¦¡¢¥Ê¥¤¡©¡¡¥Ê¥¼¡¢¥¤¥¦¡¢¥Ç¥¥Ê¥¤¡©¡¡¥¤¥¸¥ó¥À¥á¡©¡¡¥Ø¥Ö¥ó¥À¥á¡©¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥È¥¤â¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡È¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡É¤ÈÉô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¹Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¡ÖÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¡×¡Ö¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤Ã!!¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤Í¤§¡Ä¡×¡Ö¤ª¤È¤¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤·Æñ¤·¤¤¡×¡ÖÆñ¤·¤¤¤Î¤â¤ï¤«¤ë¤±¤É¡£¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤¬²Ä°¥ÁÛ¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤»¤ó¤È¤¤¤«¤ó¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
