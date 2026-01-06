秦 基博が、メジャーデビュー20周年イヤーの始まりに新曲「ポケットに魔法を⼊れて」を2026年1⽉20⽇に配信リリースすることを発表した。

新曲「ポケットに魔法を⼊れて」は、2026年1⽉13⽇の23時から放送開始のTBS系 ⽕曜ドラマ『未来のムスコ』主題歌に決定している。秦 基博がTBS連続ドラマの主題歌を務めるのは今回が初となる。秦 基博が原作と脚本を読んだ上で書き下ろした「ポケットに魔法を⼊れて」は、『未来のムスコ』の主⼈公の⼼情に寄り添う温かいサウンドと歌詞が特徴的な楽曲になっているという。

また、秦 基博のメジャーデビュー20周年を記念したアーティスト写真とロゴも初公開され、2026年の20周年イヤーの幕開けを彩る華やかさを感じる作品となっている。

◆ ◆ ◆

◾️秦 基博 コメント

「ポケットに魔法を⼊れて」という楽曲は、ドラマ『未来のムスコ』の主⼈公・未来の、ひたむきでいじらしいその姿にインスピレーションをもらいながら、⼈は、必死に⽣きる⽇々の中で⾏き詰まる時、どうやってまた前に進むのか、そんなことを考えながら作った楽曲です。ドラマとともにお楽しみいただければと思います。

◆ ◆ ◆

◾️TBS系 ⽕曜ドラマ『未来のムスコ』

2026年1⽉13⽇（⽕）よる10時から放送開始 ▼あらすじ

原作は、『マルモのおきて』（2011年・ＣＸ）の脚本などで知られる阿相クミコと、⿊⻨はぢめによる⼈気コミック「未来のムスコ〜恋⼈いない歴10年の私に息⼦が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。志⽥未来演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー⼥性・汐川未来（しおかわ・みらい）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の⼦が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある⽇突然⺟となり、⼦育てを通して、誰かと⽣きること、⽀え合うことの意味を知り、⾃分らしく⽣き直していく姿を描く。崖っぷちヒロインの運命が“未来から来たムスコ”との出会いで動き出す！「わたしがいきなりママに！？この⼦の⽗親は⼀体だれ！？」 ▼TBS系 ⽕曜ドラマ『未来のムスコ』公式サイト

https://www.tbs.co.jp/mirainomusuko_tbs/