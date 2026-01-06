野田愛実の新曲「sunrise」が、成田凌主演、沢尻エリカ共演で2月27日（金）より全国公開される映画『#拡散』の主題歌に決定した。

本作のために書き下ろされた「sunrise」は、虚実が入り混じる情報社会の中で揺れ動く人間の弱さと、それでもなお諦めずに希望を抱こうとする“願い”をテーマにした楽曲。野田愛実ならではの繊細な言葉選びとエモーショナルな歌声が、作品の世界観に深く寄り添っている。

公開された本予告では、ワクチン接種の翌朝に妻を亡くした主人公・信治の深い悲しみを発端に、新聞記者・美波によって掲載された遺影写真が“奇跡の一枚”として拡散されていく様子が描かれる。世間の注目を浴びる中で、主人公は次第に“反ワクの象徴”として祭り上げられ、悲しみとは異なる承認欲求や虚栄心が芽生えていく。虚実あふれる情報に翻弄され続けた先に待つ結末とは──。

主題歌「sunrise」は、混沌とした状況の中でも光を探し続ける主人公の心情と重なり合い、物語に静かな余韻と希望を与える一曲となっている。

映画『#拡散』はオールロケを富山県で実施。その感謝を込めて、上映会の開催が決定した。野田愛実も登壇し、主題歌「sunrise」を披露する予定だ。

◆ ◆ ◆

■野田愛実コメント

この度、映画『#拡散』の主題歌を歌わせていただけることを、大変嬉しく思っています。

虚実が入り混じる情報に翻弄される主人公の姿は、誰もがそうなり得る危うさを感じさせ、とても怖いと感じました。

「朝焼けは雨、夕焼けは晴れ」

真逆の天気を暗示する赤い空ですが、強く愛される自分になりたいと“願い”ながら迎える朝、その朝焼けの雨は、弱さを隠してくれる希望なのではないかと思い、「sunrise」という楽曲を書きました。

この曲が、みなさん一人ひとりの“願い”に寄り添えたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆