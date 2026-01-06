¡ÚÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¡Û¤³¤È¤Ç¤ó¡¡°ÂÁ´³ÎÇ§¤Î¤¿¤áÁ´Àþ¤Ç°ì»þ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡ºÇÂç25Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¡Ê6Æü¸áÁ°11»þ20Ê¬¸½ºß¡Ë
¤³¤È¤Ç¤ó¡Ê»ñÎÁ¡Ë
¡¡6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢Åçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤Ç¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸Ä¾¸å¤«¤é°ÂÁ´³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢Á´Àþ¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÂç25Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶×Ê¿Àþ¤ÈÄ¹ÈøÀþ¤Ç¤Ï¸áÁ°11»þ15Ê¬¤«¤é¾å²¼Àþ¤È¤â¤ËÄÌ¾ï¥À¥¤¥ä¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ÖÅÙÀþ¤Ç¤Ï¸áÁ°11»þ20Ê¬¸½ºß¤â10Ê¬¤Û¤É¤ÎÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë±Ø¼Ë¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£