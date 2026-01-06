¥×¥íÈ¾Ç¯¢ª²¤½£°ÜÀÒ¤â¡Ä½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤·¡Ö¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤¤»þ´Ö¡×¡¡µ¢¹ñ·èÃÇ¤Ç¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¡×
FCÅìµþ¤Ë¿·²ÃÆþ¤Î°ðÂ¼È»æÆ¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡FCÅìµþ¤Ï1·î5Æü¤ËÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¡¢¾®Ê¿¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿½éÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¾ì¤Ë¤Ï¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¿¤Á¤â»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿DF°ðÂ¼È»æÆ¤â´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ÅìÍÎÂçºß³ØÃæ¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Ê¤¬¤é¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿°ðÂ¼¤Ï¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯¤â·Ð¤¿¤º¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ØÌá¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ðÂ¼¤Ï¡ÖºòÇ¯¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤ÇFCÅìµþU-15¿¼Àî¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤¤¤¿¤³¤È¤ä¿·³ã»þÂå¤Ë¶¦Æ®¤·¤¿¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢±ï¤Î¤¢¤Ã¤¿FCÅìµþ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËFCÅìµþ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦°ðÂ¼¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯2¿Í¤ÎÂ¸ºß¤â·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¹½Å¡Ê¿¿¿Í¡Ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ê¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¡Ë¥·¥ç¥ë¥ÄÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤¤¤Æ¡¢Åð¤á¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¿¹½Å¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¶·âÌÌ¤òË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¤½Ï¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤Î2¿Í¤«¤é¡¢¸«¤¿¤ê¡¢Ê¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÅð¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼ã¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¡¢¿¹½Å¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹â¤¤ÊÉ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£FCÅìµþU-15ºßÀÒ»þ¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¿¹½Å¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤â¤·¤¿°ðÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢°ìÈÖ½é¤á¤Ë¡Ø¤¢¤ÎÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç°ì½ï¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢À¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬º£¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¹½ÅÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¤½£¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿ºÃÀÞ¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸À¤¨¤ë¤³¤È¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÌÌ¤Ç¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¸å¤â¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤âÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²ÝÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È»×¤¨¤¿ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤äMF´ú¼êÎç±û¤«¤é¤â¡¢½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¸³èÌÌ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤â¡¢Îç±û¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂçÁ³¤¯¤ó¤â°ìÅÙ³¤³°¤Ë½Ð¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÁ´Á³Ìá¤Ã¤Æ¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºòµ¨¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉMVP¤Î¸ÀÍÕ¤â¡¢ÆüËÜÉüµ¢¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤Ç²¤½£¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥ª¥Õ¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ðÂ¼¤À¤¬¡¢ÈèÏ«¤è¤ê¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»î¹ç´ª¤¬ÉÝ¤¯¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤È¡¢¼ÂÁ©ÉÔÂ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¾¾¶¶´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃ¥¼è¤Ø¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë