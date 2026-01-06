º£°æÃ£Ìé¤¬1Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö¤¹¤ì¤ÐÂçÂ»¡ª ¸ÅÁãÀ¾Éð¤¬µ¤¤òÙæ¤à¥¢¥¹¥È¥í¥º¶¼°Ò¤ÎÅê¼ê°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡º£°æ¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï¡¢Åê¼ê¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤òÂç¤¤¯°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£°ÜÀÒ¤·¤¿¤È¤¿¤ó¡¢À®ÀÓ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Åê¼ê¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡ÂåÉ½Îã¤ÏÀ¾Éð¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëµÆÃÓÍºÀ±¡Ê34=¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤À¤í¤¦¡£2024Ç¯7·î¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ø°ÜÀÒ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç22»î¹ç¤Ç4¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.75¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ÜÀÒ°Ê¹ß¤Ï10»î¹ç¤Ç5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.70¤ÈÂç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î¥³¡¼¥ë¡Ê35¡Ë¤â¤·¤«¤ê¡£18Ç¯1·î¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÁ°Ç¯¤Ë4.26¤À¤Ã¤¿ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.88¤Ë²þÁ±¡£203²ó¤Ç196¤À¤Ã¤¿Ã¥»°¿¶¿ô¤Ï¡¢200²ó3Ê¬¤Î1¤Ç276¤ÈÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¡£Íâ19Ç¯¤Ï212²ó3Ê¬¤Î1¤Ç326Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨2.50¤È2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ª¥Õ¤Ë9Ç¯Áí³ÛÌó509²¯±ß¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡25Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÄÌ»»147¾¡¤Î¥â¡¼¥È¥ó¡Ê42¡Ë¤Ï¡¢16Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç25¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤ê2Ç¯´Ö¤Ç29¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ»ï¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥³¡¼¥ë¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä»þÂå¤ËÂ¿Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¸º¤é¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¹â¤á¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤ÇÀ®ÀÓ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£¥â¡¼¥È¥ó¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¤¿·ë²Ì¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥ë¡¼¥Î¥¦GM¤Ï¡Ø¥¦¥Á¤Ï²óÅ¾¿ô¤ÎÂ¿¤¤Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ïµå¼ï¤´¤È¤Î²óÅ¾¿ô¤ä²óÅ¾¼´¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Áý¤ä¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤µå¼ï¤ÈµÕ¤Ë¸º¤é¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤µå¼ï¤ò³ä¤ê½Ð¤·¡¢Åê¼ê¤ËÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¶î»È¤·¤ÆÅê¼ê¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥Î¥¦GM¤Ï17¡Á18Ç¯¤Î¥µ¥¤¥óÅð¤ß¤òÍýÍ³¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼êË¡¤Ï¤¤¤Þ¤À·òºß¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£°æ¤¬3Ç¯·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢À¾Éð¤Ø¤Î¾ùÅÏ¶â¤ÏÌó15²¯7000Ëü±ß¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÐÍè¹â¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤ÐÌó17²¯8000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢1Ç¯¤´¤È¤ËÇË´þ¤Ç¤¤ë·ÀÌó¤Î¤¿¤á¡¢º£Ç¯·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËFA»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ÆÂç·¿·ÀÌó¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æº£°æ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ1Ç¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¾Éð¤ËÆþ¤ë°ÜÀÒ¶â¤ÏÌó5²¯6500Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£3Ç¯´Ö¤Î½ÐÍè¹â¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¾ì¹ç¤Î3Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤Þ¤Ç¸º³Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢º£°æ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹À¾Éð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¤·¤«¤æ¤·¤È¤¤¤¦¤«Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
