大所帯ならではのルールか。タレントの西野未姫が1月4日、「スナックさざなみ」にMCとして生出演。AKB48時代の上下関係について語った。

【映像】西野未姫が振り返るアイドル時代

この日はギャルモデルのみりちゃむこと大木美里亜と瀬戸ももあがゲスト。番組中、ギャルモデルの先輩・後輩に関する話題で盛り上がった。みりちゃむは「ももあが怒られたとばちっりで私まで怒られるみたいなのがありました」と回想。瀬戸が「椅子の数が少ないのに、先輩が座る前に座っちゃってたりとかすると、やっぱりよくないとか…」と説明すると、「そのとばっちりで『お前が指導しろ』っていうので怒られましたね」と苦笑した。

これを受け、西野は「すごいね。そこまでじゃなかったな、アイドルは」と感心しつつ、「でも、地面に座ってたかも。下っ端の時」と発言。進行役が「ええっ！？」と驚くと、「やっぱ人数がめっちゃ多いから。楽屋も本当にないの。テーブルも、このくらいの（小さい）テーブルを10人くらいで囲う…みたいな」と述べ、「だから、椅子も座っていいのかわからないから、廊下の地面に座ってた」と振り返った。

続けて、「差し入れとかも取っていいのか。先輩が取るから取っていいのかどうか」とも付言。みりちゃむが「先輩に持っていってました。『選んでください』って」と返すと、「すごいわ。私、こっそり取ってた。すぐバッグに入れたり…」と告げ、共演者たちを笑わせる場面もあった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

