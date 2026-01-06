¥¢¥Ñ¡¼¥È²ÐºÒ¤Ç1¿Í»àË´ ²Ð¸µ¤Î½»¿ÍÃËÀ°ÂÈÝÉÔÌÀ
¡¡ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°6»þÁ°¡¢ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»ÔËÜÂçµ×ÊÝ¤Ç¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É8Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î°ì¼¼¤«¤éÀÊÌ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï70Âå¤ÎÃËÀ¤¬1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÏµþÀ®Âçµ×ÊÝ±Ø¤«¤é¤ª¤è¤½650¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë