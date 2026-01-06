体重69キロから54キロへ。クラスの"3軍男子"から一転、超イケメンへと変貌を遂げたコスプレイヤー・ひやニキさん(34歳)。13年のコスプレ歴を持つベテランが、男性レイヤー界隈に潜む「モテ勘違い」の罠と、驚くべき恋愛事情を赤裸々に語った。

別人と間違われたことも…どんどん見た目が変わるひやニキさん（写真：本人提供）

男性レイヤーが陥る「モテの勘違い」

ひやニキさんによれば、男性コスプレイヤーが「自分はモテている」と勘違いしやすい理由は複数あるという。

「まず第一に、共通の趣味の場で女性と出会えるわけじゃないですか。しかもレイヤーは女性の方が多いし、男性としては出会いが多い環境ですよね」

しかし問題は、多くの男性レイヤーが元々「女性慣れしていない」点にある。「男性レイヤーは、僕みたいに垢抜けられたとしても『元々オタクでした』『陰キャでした』『チー牛でした』みたいな人が多い」と指摘する。

コスプレは外見ありきの趣味。SNS上でコメントを交わしたり、いいねをもらったりすることで、女性慣れしていない男性は「相手は自分に気があるかもしれない」と思い込んでしまうケースが少なくないという。

さらに衝撃的なのが、その結果として起きている事態だ。「ある程度人気が出てくると『自分は女性にモテるんだな』と勘違いして、複数の女性に手を出しちゃう人もいる」と明かす。

女性関係で炎上したコスプレイヤーの末路

ひやニキさんが見聞きした例では「10股くらいしていた人がいて。1週間日替わりで彼女とデートしても女性のほうが余ってしまう」という驚きの実態も。また「人気が出たけど、女性関係で炎上して地元に帰らざるを得なくなった人」や「コスプレだけじゃなくカメラマンも始めて、個人でスタジオを借りて撮影した後、連れ込もうとした男」など、危険な事例も少なくないようだ。

こうした問題の根底には、自己肯定感の低さがあるとひやニキさんは分析する。「女性と付き合ったことのない男と、精神的に弱い女性の組み合わせって、悪い方向で相性が良い」と警鐘を鳴らす。

ひやニキさんは「『モテる』を勘違いしていますよね。本当に人気がある人って、男性にも女性にも人気がある。女性だけからの人気を見て『俺モテてる』と思うのは三流だ」と厳しい見方を示した。

「不倫はやめたほうがいい」Yahoo読者の感想

(1)コスプレ界隈に詳しくないので、正直ひやニキさんのことは存じ上げませんでした。ただ、その変身ぶりには驚きましたし、それ以上にインタビューでの受け答えや思考の整理、冷静な分析、言葉遣いにとても好感を持ちました。

(2)自分はコスプレではありませんが、女性が多いオタク趣味をしていて、見た目にも多少恵まれていたので正直モテました。

イベントでは連絡先を交換したり、遊びに行ったりもしましたが、自分自身もオタクだったので、趣味を楽しむことを優先し、場を荒らすことはしませんでした。

(3)美への羨望や二次元キャラへの憧れが、やがて強い渇望へと変わり、医学の力を借りて“転生”した、ということなのでしょう。変わりたいという気持ちは、まあ分かります。いろいろありますよね。

(4)趣味の世界で生きていくのは、別に悪いことではないと思います。ただ、勘違いした男性とメンヘラ気質の女性がくっつくと、あまり良い未来は想像できません。人は、小学生の頃に手に入らなかったものに強く執着する、という話もありますしね。

(5)独身同士で遊ぶ分には自由ですが、不倫はやめたほうがいい。相手の家庭が壊れた場合、整形費用程度では済まない高額な慰謝料を請求されるケースも珍しくありません。

