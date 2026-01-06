ロッテリア新作「牛すき焼きバーガー」が登場！　あの贅沢な味わいをどう実現させたのか

ハンバーガーチェーンのロッテリアで期間限定の「牛すき焼きバーガーフェア」が始まる。2026年1月7日から売り出されるのは、「とろたま牛すき焼きバーガー」などの3商品。いったいどんなメニューなのか。

すき焼きの贅沢さを再現！

ハンバーガーで気軽にすき焼きのリッチな味わいを楽しめる「牛すき焼きバーガーフェア」。

「とろたま牛すき焼きバーガー」は、鰹節と昆布のダシが効いた特製のすき焼きソースを使用し、牛カルビ肉やしらたき、半熟風たまごを挟むことで本格的な仕上がりに。ほかにも、「旨辛とろたま牛すき焼きバーガー」「倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー」が登場する。

牛すき焼きバーガーフェア

「牛すき焼きバーガーフェア」商品概要

※商品の紹介文はニュースリリースより

■とろたま牛すき焼きバーガー 620円

「牛カルビ肉とすき焼きの定番食材しらたきを、焼津産鰹節の香りと利尻産昆布の旨みが特長の特製すき焼きソースと合わせ、ハンバーグパティやとろ〜り半熟風たまご、レタス、マヨネーズなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品です。ひと口食べると、牛カルビ肉の濃厚な旨みや特製すき焼きソースの鰹節や昆布の風味、とろ〜り半熟風たまごのまろやかさが重なり合う、本格的なすき焼きのような贅沢な味わいをお楽しみいただけます」

タレの甘みやダシの旨みだけでなく、食材でもすき焼き感を再現。 特別感のあるすき焼きを、手軽な価格で味わえるのはうれしい。

■旨辛とろたま牛すき焼きバーガー 640円

「『とろたま牛すき焼きバーガー』に、ピリッとした辛みがクセになる、特製旨辛ソースをトッピングしました。スパイシーな風味を加えることで、すき焼きソースの甘辛さが際立つように仕上げています」

すき焼きには本来ない辛みだが、ソースの甘さと合いそうだ。どっちも試してみたい！

■倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー 990円

「『とろたま牛すき焼きバーガー』の牛カルビ肉やしらたき、ハンバーグパティを2倍に増量したボリューム満点の一品です。贅沢な牛すき焼きの味わいを、心ゆくまでお楽しみいただけます」

パティだけでなく、牛カルビも2倍盛りになるのは満足感たっぷりだ。このボリュームはすごい！

［対象店舗］一部店舗除く106店舗

［対象期間］ 2026年1月7日〜2月中旬頃（なくなり次第終了）

※表示価格はすべて税込

※半熟風たまごは加工品

