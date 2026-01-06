今や子どもたちにも人気の職業となったYouTuber。今からYouTubeを始めたとして、人気者になるにはどうすればよいのだろうか？約10年前から動画配信を始め、今や登録者数114万人を誇るお笑い芸人・はいじぃが思う、「有利になれる要素」とは？※本稿は、お笑い芸人のはいじぃ『明るく生きているつもり』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。

芸能人とYouTuberの

チャンネルの間にあった溝

「YouTubeで人気者になるための要素ってなんですか？」という質問をよく受けるが、これは本当に難しい。

僕が始めた頃は素人感からくる親近感や、個人が軽はずみにやってるからこその「流しちゃいけないような映像が見られるんじゃないか」というドキドキするような危うさがこれまでのメディアに対してのカウンターみたいな感じでウケていたのだと思う。

動画撮影と言えば、汚い自分の部屋や近所の公園などのオフィシャル感のない場所で、あまり構図も考えずに雑に設置したカメラに向けて、観ている人が今すぐにでも真似できそうなくらいの規模の企画を毎日やるというのが王道のスタイルだった。

テレビではチープすぎて誰もやらないような「メントスコーラ」なんかも、プロ感のないお兄さん、お姉さんが自分の部屋で床にビニールを敷くことすら忘れてやり出したりする“いい加減さ”に謎の中毒性を感じる人たちが主な視聴者層だったように思う。

