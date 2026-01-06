¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¡×¸µÆüËÜÂåÉ½GK¤Î¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡ª¡Ö¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É±üÍÍÈþ¤·¤¤¡×
¡¡J£²¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½GKÀîÅç±Ê»Ì¤¬£±·î£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß42ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óGK¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤éÈØÅÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÀèÆü¡¢26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀîÅç¤¬¡¢¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¡¢º£Ç¯¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ºÊ¡¢»Ò¶¡£³¿Í¤È¼Ì¤ë¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öº£Ç¯¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É±üÍÍÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤´³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¡¢ÀîÅç¤ÏÈØÅÄ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÀË¤·¤¯¤âJ£±¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼é¸î¿À¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÀîÅç±Ê»Ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
