足元のストレスを軽減する柔軟な設計!【バランスワークス】のビジネスシューズがAmazonに登場!

【バランスワークス】とは、「バランスフレックス」や「バランスガイド」機能を搭載して、「柔らかいのにグラつかない」ビジネスシューズだ。

ソールの屈曲部が柔らかく、屈曲性に優れた構造になっている。靴が無理なく曲がるため、足に負担をかけまない。姿勢を調整する「体性感覚」の一種である足裏の圧力分布を知覚しやすくなるように、インソールに凸部が設定されており、凸部が足裏を刺激しバランス能力（姿勢を保持したり、不安定な状態から回復する能力）が向上。また、アウトソールには凹部を設けることで、体重移動に合わせた高低差により重心動揺が抑えられる設計で、安定性が向上する。

ンソールには、銀の抗菌作用によって臭いの原因となる菌をカットして、防臭効果を発揮。

踵部のカウンターを左右非対称に設定。内側を大きくすることにより、着地時に足が内側に倒れこむ「オーバープロネーション」を防ぎ、ひざへの負担を軽減。ソールの土踏まずから踵部に、しっかりとしたシャンクを設置している。これにより蹴り出しの際、常に適正な屈曲を確保することができ、歩行時の負担を軽減できる。