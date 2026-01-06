プロバスケ選手が夫の元フジアナ、子どもたちとの家族ショット公開「いつまでも変わらない若々しいご夫婦」
プロバスケットボール・五十嵐圭選手の妻で、元フジテレビアナウンサーで現在はフリーアナウンサーの本田朋子さんは1月4日、自身のInstagramを更新。軽井沢での家族ショットを公開しました。
コメント欄では、「いつまでも変わらない若々しいご夫婦で憧れます」「わー 雪積もってたですねー」との声が寄せられました。
「わー 雪積もってたですねー」本田さんは「軽井沢へ。親友家族と会えて、とても心が満たされたお正月でした」とつづり、5枚の写真を載せています。軽井沢で過ごした家族ショットを披露。1枚目は雪が降った後の屋外で、夫婦で子どもを抱えた姿です。他にも、子どもたちがバスケットボールを楽しむ様子や室内でくつろぐ姿などを公開しています。
「旦那様と顔似てきましたよね」本田さんは2025年12月31日に「泣いたり笑ったり賑やかな毎日だけど、家族みんな元気に過ごせたことに感謝」とつづり、夫婦ショットなどを公開。この投稿には「旦那様と顔似てきましたよね」「可愛いなぁ〜 素敵だね」といったコメントが寄せられていました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
