職場で配りたい「徳島県のお土産」ランキング！ 2位「マンマローザ」などを抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「徳島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「甘すぎず、餡の優しい甘さ＋チョコ風味の皮で、和菓子好き・洋菓子好きどちらにも合いやすい」（50代男性／神奈川県）、「徳島の老舗・ハレルヤが手がける銘菓で、白あんをチョコレート生地で包んだ和洋折衷のまんじゅうで、個包装で上品な見た目と味わいがあるから」（50代男性／広島県）、「美味しくて、喜ばれそうだから」（30代男性／大阪府）といった声が寄せられました。
回答者からは「ミルク風味のしっとりした焼き菓子で、年代を問わず食べやすい味なのも職場向けとして好都合です」（20代男性／愛媛県）、「しっとりした生地にクリームが挟まれた洋菓子で、甘さ控えめで個包装だから配りやすいから」（40代男性／静岡県）、「大きさも価格も手頃」（50代男性／千葉県）といった声が寄せられました。
回答者からは「徳島といえば鳴門、鳴門金時が有名で、わりと四国どこにでも置いている」（30代女性／東京都）、「個包装で配りやすく、さつまいも系の味は好き嫌いが分かれにくいから。甘すぎず食べやすいため、仕事の合間でも気軽につまんでもらえるお土産だと思った」（30代女性／秋田県）、「見た目も良くて、コーヒータイムに良さそう。個数もちょうど良いと」（40代女性／群馬県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「徳島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：金長まんじゅう（ハレルヤ）／45票同率で2位となったのは「金長まんじゅう（ハレルヤ）」でした。チョコレート風味の皮で白餡を包んだ徳島を代表するお饅頭で、知名度の高さに加え、ほろ苦い皮と優しい甘さの餡のバランスが絶妙で「万人受けする味」として職場での配布に適していると高く評価されました。
回答者からは「甘すぎず、餡の優しい甘さ＋チョコ風味の皮で、和菓子好き・洋菓子好きどちらにも合いやすい」（50代男性／神奈川県）、「徳島の老舗・ハレルヤが手がける銘菓で、白あんをチョコレート生地で包んだ和洋折衷のまんじゅうで、個包装で上品な見た目と味わいがあるから」（50代男性／広島県）、「美味しくて、喜ばれそうだから」（30代男性／大阪府）といった声が寄せられました。
同率2位：マンマローザ（イルローザ）／45票同じく同率2位は「マンマローザ（イルローザ）」でした。徳島産の牛乳を使用したミルク餡が特徴のしっとりとしたスイーツで、アンケートではその優しい味わいが「年代を問わず食べやすい」と評価され、個包装で配りやすい点も職場への手土産として支持を集めました。
回答者からは「ミルク風味のしっとりした焼き菓子で、年代を問わず食べやすい味なのも職場向けとして好都合です」（20代男性／愛媛県）、「しっとりした生地にクリームが挟まれた洋菓子で、甘さ控えめで個包装だから配りやすいから」（40代男性／静岡県）、「大きさも価格も手頃」（50代男性／千葉県）といった声が寄せられました。
1位：鳴門金時ポテレット（イルローザ）／46票1位は「鳴門金時ポテレット（イルローザ）」でした。サブレ生地の上に徳島県産「鳴門金時」のスイートポテトをのせた愛らしいお菓子で、徳島特産の鳴門金時を使用しているため「徳島土産だと一目で分かる」という点や、個包装で分けやすい点が多くの回答者に選ばれる理由となりました。
回答者からは「徳島といえば鳴門、鳴門金時が有名で、わりと四国どこにでも置いている」（30代女性／東京都）、「個包装で配りやすく、さつまいも系の味は好き嫌いが分かれにくいから。甘すぎず食べやすいため、仕事の合間でも気軽につまんでもらえるお土産だと思った」（30代女性／秋田県）、「見た目も良くて、コーヒータイムに良さそう。個数もちょうど良いと」（40代女性／群馬県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)