ド軍24歳の2人を“絶対トレード”に出すべき　若手有望株でも「レギュラーとして出場できる明確な道筋がない」専門メディアが指摘

トレードに出すべきと2人の若手有望株が挙げられた(C)Getty Images

ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースだが、この冬、トレードでさらなる補強に動くのか。そんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、チームに絶対に残さなければならない2人の選手と、絶対トレードに出すべき2人の選手を紹介している。

【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る

トレードの噂があるものの、ドジャースが手放すべきではない2人の選手として挙げられたのが、テオスカー・ヘルナンデスとキム・ヘソンだ。T・ヘルナンデスは2024年シーズンに154試合で打率.272、33本塁打、99打点を挙げ、目覚ましい活躍を見せた。

昨季は134試合で打率.247、25本塁打、89打点とやや成績を落としたものの、コンディションを維持できれば一昨年のような活躍が期待できると見ている。

キム・ヘソンについては「スター選手にはならないかもしれないが、ドジャースが好む多才さを持っている。何より、今このタイミングで彼をトレードに出すのは安売りになってしまう。放出を検討する前に、彼に十分なチャンスを与え、その実力を見極める方が理にかなっている」と指摘し、チームに留めておくのが得策と見ている。

一方で、トレードの“駒”として活用すべきと挙げられたのが、2人の若手有望株だ。1人目が24歳の捕手ダルトン・ラッシングで「レギュラーとして出場できる明確な道筋がない」とし、「正捕手のウィル・スミスと2033年までの長期契約がある以上、現在も近い将来も、ラッシングに定位置が回ってくる余地はない」と主張した。