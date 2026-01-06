「美しい綺麗な腹筋」マリエ、シックスパック？ バキバキ腹筋に「厚さが薄い。。。同じ人間なのに」反響
モデルのマリエさんは1月4日、自身のInstagramを更新。引き締まったウエストを披露しました。
【写真】マリエのきれいな腹筋
この投稿にファンからは、「ふー！かっこいいお腹！」「ナイスBody ナイス手前味噌」「本当にいつも美しい」「美しい綺麗な腹筋」「もしかしてシックスパックッスか」「厚さが薄い。。。同じ人間なのに笑」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「本当にいつも美しい」マリエさんは「ウエストの位置が上がって、最初どこかわからなかったくらいくびれが上がってて嬉しい」とつづり、5枚の写真と2本の動画を載せています。ファスティングで引き締まったくびれを披露。美しく割れた腹筋です。
2025年の思い出をシェア普段の投稿でもプライベートや仕事のオフショットなどを発信しているマリエさん。2日には「忘れられない2025年」と英語でつづり、2025年の思い出ショットを投稿。子どもとのショットや自身の自撮り姿です。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
