モデルのマリエさんは1月4日、自身のInstagramを更新。バキバキに割れた腹筋を披露しました。（サムネイル画像出典：マリエさん公式Instagramより）

モデルのマリエさんは1月4日、自身のInstagramを更新。引き締まったウエストを披露しました。

マリエさんは「ウエストの位置が上がって、最初どこかわからなかったくらいくびれが上がってて嬉しい」とつづり、5枚の写真と2本の動画を載せています。ファスティングで引き締まったくびれを披露。美しく割れた腹筋です。

この投稿にファンからは、「ふー！かっこいいお腹！」「ナイスBody ナイス手前味噌」「本当にいつも美しい」「美しい綺麗な腹筋」「もしかしてシックスパックッスか」「厚さが薄い。。。同じ人間なのに笑」と、絶賛の声が集まりました。

2025年の思い出をシェア

普段の投稿でもプライベートや仕事のオフショットなどを発信しているマリエさん。2日には「忘れられない2025年」と英語でつづり、2025年の思い出ショットを投稿。子どもとのショットや自身の自撮り姿です。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)