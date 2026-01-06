英国発のアウトドア・ライフスタイルブランド「HI−TEC（ハイテック）」は、トレッキングコレクション「HIKE−TEC（ハイクテック）」から2026SS新アイテムを発表。フィールドを問わず活躍するローカットのトレッキングシューズ「CREST WP（クレスト WP）」を1月中旬から全国の取扱店、ムーンスターオンラインストア等にて順次発売する。

「CREST WP」は、フィールドを問わず活躍するローカットのトレッキングシューズ。アッパーには透湿防水メンブレン「DRI−HI」を使用し、雨やぬかるみのある道でも対応する。つま先やサイドにはラバーガードを備え、岩場や木の根などから足をしっかり守る。クッション性に優れた「Ortholite」インソールと、反発力のある「NRG FOAM」ミッドソールを組み合わせたことで、長時間の歩行にも適している。アウトソールには独自開発の「KINE−TEC」ラバーを採用。グリップ力の高いラグパターンが、起伏に富んだトレイルでも安定した歩行をサポートする。



「CREST W」（左から：BLACK／CHARCOAL、CHESTNUT／BLACK）

HI−TECはスカッシュシューズをルーツとして、1974年にイギリスで誕生した。78年に発売したハイキングシューズ「シエラ」は、それまで重くて当たり前であったアウトドアシューズに“軽量”という概念を持ち込み人気に。アウトドアブームが到来しつつあった当時の日本でも大きな話題となった。以来、ランニングシューズの開発やイギリス軍へのトレーニングシューズの支給など、創業から約半世紀に渡り世界各国のアウトドアファンに愛される名作を生み出している。

［小売価格］1万8700円（税込）

［発売日］1月中旬

ムーンスター＝http://www.moonstar.co.jp