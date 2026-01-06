湖池屋は、昨年8月にリニューアルし、さらに美味しく生まれ変わった「湖池屋揚げたて直送便」シリーズから、冬限定の味わい「冬の揚げたて直送便 だし香る梅」を、1月1日から湖池屋オンラインショップで受注販売を開始した。

「季節の揚げたて直送便」は、揚げたての美味しさを届けるポテトチップス「湖池屋揚げたて直送便」の“季節限定”商品として3月から販売を開始している。季節ごとの食材を取り入れた味づくりにこだわり、好みのかけ方で味の変化を楽しめるトッピング素材と一緒に届けている。四季を感じる美味しさは多くの消費者から好評を得ている。

今回の新商品では、冬限定の味わいとして、新年の始まりにふさわしい縁起の良い「梅」を採用した。紀州産の梅を使用し、じゃがいも本来のうまみを引き立てるよう、だしの香りがやさしく広がる梅味に仕立てている。梅のまろやかな酸味が心地よく、冬ならではの味わいを楽しめる逸品となっている。

トッピング素材には香り高い伊勢湾産海苔を使用した「ばら海苔」を別添している。好みの量をポテトチップスにかけることで、海苔の豊かな香りと梅の酸味が重なり合い、じゃがいもの旨みを引き立てる、奥行きのある味わいを楽しめる。

晩酌のお供や、自身へのご褒美、大切な人へのギフトなどにもおすすめだとか。受注期間は1月13日17時まで。この機会に、冬限定の揚げたてポテトチップスを楽しんでほしい考え。



「冬の揚げたて直送便 だし香る梅」

「湖池屋揚げたて直送便」では、じゃがいもを薄くスライスして油で揚げるポテトチップスは、揚げたてのタイミングが最もじゃがいも本来の旨みと軽い食感を楽しむことができる。できる限り、ポテトチップスの原点である“揚げたてのポテトチップス”のおいしさを消費者の手元に届けたいという思いから、製造後の品質検査をクリア次第、すぐに出荷できる体制が組まれている。これによって工場での生産3日以内の出荷を実現し、できたて新鮮な味わいと食感をそのまま届けている。

また、国産じゃがいもを100％使用しており、揚げたてゆえに油っこさがなく、じゃがいも本来の旨みが繊細に際立ったポテトチップスの旨みを存分に楽しめる。

［小売価格］1980円（税込）※送料別

［発売日］1月1日（木）

※受注期間：1月1日（木）〜1月13日（火）17:00まで

湖池屋＝http://koike-ya.com