ロイヤルパークホテルは、1月5日〜月28日の冬季限定で、B1F「ロイヤルスコッツ」において「トワイライトアフタヌーンティー 〜3種の選べるメインディッシュとバーテンダーが贈る冬のおすすめカクテル10選〜」を発売する。また、1月9日〜2月28日の期間には「Strawberry Cocktail Fair」を提供する。

落ち着いた大人の新年会などに最適な1月2月限定の「トワイライトアフタヌーンティー」が登場する。スタンドには、生ハムとクリームチーズのピンチョスや、野菜をたっぷり使ったスパニッシュオムレツ、キノコの旨みが凝縮したテリーヌ、身体を優しく温めるクリームスープなど、冬を彩るメニューが並ぶ。スパイスマヨネーズで仕上げたグリルチキンのオープンサンドウィッチや、スモークサーモンとほうれん草のグラタンなど、お酒との相性も抜群の一品も用意。メインディッシュは、和牛のローストビーフ、牛ヒレステーキ、シーフード“ブレゼ＆ロースト”の3種から好みで選びいただけべるのも魅力となっている。

ドリンクは、ワインやビール、ハイボールをはじめカクテルなど全30種類が飲み放題。正月にふさわしい日本酒（菊水）や和三盆梅酒、1月の誕生石ガーネットや2月の誕生石アメジストをイメージした華やかなカクテル、バレンタインをテーマにしたチョコレートカクテルなど、季節感あふれるラインアップを揃えた。個性豊かなドリンクとともに豊かな時間を過ごしてほしいという。



「Strawberry Cocktail Fair」

香り豊かないちごを贅沢に使った「Strawberry Cocktail Fair」も1月2月限定で登場する。バーテンダーが創作した4種のストロベリーカクテルに加え、生のいちごをバルサミコ酢やカシスリキュール、アイリッシュクリームなどにディップして味わう、食べるカクテル“Strawberry Pyramid”を含む、全5種を用意した。

クリームのまろやかさとバニラリキュールの奥行きが重なり合う、ハート模様が可愛らしいデザート感覚のカクテル“Creamy Sweet Strawberry”や、いちごの甘酸っぱさとシャンパンの爽やかな泡が調和した、定番人気の“Strawberry＆Champagne”がラインアップする。

“Strawberry Flower Bouquet”は、バレンタインや記念日をイメージした華やかな一杯。いちごフレーバーのジンをベースに、ローズやエルダーフラワーの香りがふわっと広がり、まるで花束のような華やかさを演出する。見た目にも可憐で、写真映えも抜群だとか。“Frozen Strawberry＆Citrus”は、ワインベースのさっぱりとしたフローズンカクテル。レモンやライム、オレンジピールのシロップが爽やかに香り、低アルコールで柑橘の味わいも楽しめる一杯に仕上げた。華やかなグラスを片手に上質なひとときを楽しんでほしいという。

［トワイライトアフタヌーンティー 〜3種の選べるメインディッシュとバーテンダーが贈る冬のおすすめカクテル10種〜 概要］

期間：1月5日（月）〜2月28日（土）

時間：17:00〜24:00 最終入店19:30 2時間制（L.O.15分前）

※1日14名限定。2〜8名で受付。2日前17:00までに要予約

店舗：B1F メインバー「ロイヤルスコッツ」

※定休日：日・祝日

料金：一人 1万円

（税・サービス料込）

予約・問合せ：03−5641−3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00〜19:00）

［Strawberry Cocktail Fair 概要］

期間：1月9日（金）〜2月28日（土）

時間：17:00〜24:00（L.O.23:30）

店舗：B1F メインバー「ロイヤルスコッツ」

※定休日：日・祝日

料金：

Strawberry Pyramid：3200円

Creamy Sweet Strawberry・Strawberry＆Champagne・Strawberry Flower Bouquet・Frozen Strawberry＆Citrus：各2500円

（すべて税・サービス料込）

予約・問合せ：03−5641−3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00〜19:00）

ロイヤルパークホテル＝https://www.rph.co.jp