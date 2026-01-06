アシックスジャパンは、快適な履き心地を追求したランニングシューズ「GEL−NIMBUS 28（ゲルニンバス28）」4品番を、1月9日からアシックスオンラインストアで先行発売し、1月22日からアシックス直営店各店（ファクトリーアウトレットを除く）、全国のスポーツ用品店などで順次発売する。

「GEL−NIMBUS」シリーズは、1999年から展開している、同社を代表するクッション性を重視した高機能モデルのひとつ。「NIMBUS」はラテン語で「雲」を意味し、文字通り走りを軽く快適に感じさせ、雲の上で走っているような履き心地を提供する。

今回発売する商品は、靴底の必要な箇所にのみラバーを配置することで、グリップ性と耐久性は前モデルと同様のまま、約20g（男性用27.0cm／女性用 25.0cmでの比較）の軽量化を実現した。



「GEL−NIMBUS 28」（男性用）

靴底は、独自開発のラバー素材2種類を配した「HYBRID ASICSGRIP（ハイブリッドアシックスグリップ）」を採用し、グリップ力と耐久性を両立させている。中部にはさまざまな路面コンディションでも優れたグリップ力を発揮する「ASICSGRIP（アシックスグリップ）」を使用し、着地や蹴り出し時に力がかかりやすいつま先部とかかと部には同社従来ラバーと比較し約3倍の耐摩耗性をもつ「AHARPLUS（エーハープラス）」を採用している。

ミッドソール（甲被と靴底の間の中間クッション材）には、クッションフォーム材「FF BLAST PLUS（エフエフブラストプラス）」を採用し、軽量でやわらかなクッション性を実現している。クッションフォーム材の約24％に再生可能なサトウキビ由来の素材を使用している。また、かかと部に足にかかる負担を軽減する衝撃緩衝機能「PureGEL（ピュアゲル）」を内蔵している。

アッパー（甲被）は、部位に応じて編み方や孔の大きさを変え、通気性とフィット性を高めた「エンジニアードニット」を採用している。ベロ部と履き口部には伸縮性のあるニット素材を採用し、足の上部をやわらかく包み込むようサポートする。

これからランニングをはじめる人、フルマラソン完走をめざす人におすすめとなっている。



「GEL−NIMBUS 28」（女性用）

同モデルは、ユーザーテスト、サイエンス、イノベーション、サステナビリティの4つの構成要素からなる同社独自の設計思想「ASICS Design Philosophy（アシックスデザインフィロソフィー）」に従い、身体と心の両方にとって優れた構造設計をめざした。

「ASICS Design Philosophy」は、アシックスが定めた、身体と心の両方にとって優れた構造設計を追求するための同社独自の設計思想。人を常に中心に据えた科学的なアプローチを行い、身体や動きの特徴をあらゆる観点から詳細に分析する 「ヒューマンセントリックサイエンス（人間中心の科学）」といった研究ポリシーは変えず、さらに人に寄り添うことを目的に4つの主要分野（ユーザーテスト（性能評価とユーザーの感覚的な着用テスト）・サイエンス（フィジカルと感性の両面からアスリートを支える科学的研究）・イノベーション（長期にわたる製品考察、継続的な改善プロセスの構築）・サステナビリティ（資源効率の向上やCO2排出量削減、持続可能なプロセスの構築））の研究開発を軸としている。

［小売価格］各2万2000円（税込）

［発売日］

アシックスオンラインストア：1月9日（金）

アシックス直営店各店（ファクトリーアウトレットを除く）、全国のスポーツ用品店など：1月22日（月）

