コーセーは、同社のグローバルスキンケアブランド「雪肌精」から、3月16日に、日中用美白UV乳液「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス」（1品目1品種）を発売する。

1品で乳液・日やけ止め・化粧下地の3つの機能を担う、日中用美白UV乳液が登場する。

コーセー独自の美白・肌あれ防止有効成分である甘草由来有効成分W−グリチルレチン酸ステアリルを配合。肌あれを予防し、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。さらに、国産ハトムギエキスなど、厳選された和漢植物由来の美容成分を配合し、肌本来の澄んだ透明感を引き出す。



「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス」

なめらかモイスト処方によって、しっとり感と軽やかさを両立。乳液ならではの高いうるおい効果と、国内最高値の紫外線防止効果で、乾燥や紫外線ダメージから肌を守る。美容液75％（粉体・紫外線吸収剤を除くエマルジョン）の処方で、みずみずしさが続く快適な使い心地を実現した。

化粧下地機能で肌の凹凸を整え、ファンデーションの密着感をアップ。さらに透明感パウダーと化粧もち成分を配合することで、明るく美しい仕上がりを叶え、メイクくずれを防ぐ。忙しい朝にうれしい手軽さと、確かな効果感を体感できる。

「雪肌精」は、透明感のある肌に導く和漢植物エキス配合の化粧水として1985年に誕生、その確かな肌効果と使い心地の良さから、世界中の消費者に支持されている。「あなたが美しくなると、地球も美しくなる。」というブランドメッセージのもと、売上の一部を環境保全活動に役立てる、雪肌精「SAVE the BLUE」プロジェクト等のサステナビリティ推進活動にも長年にわたり取り組んでいる。現在、「雪肌精」は15の国と地域（日本、中国、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ミャンマー、カンボジア、ベトナム、アメリカ、カナダ、スペイン）で展開している。

［小売価格］ノープリントプライス

［発売日］3月16日（月）

コーセー＝https://www.kose.co.jp