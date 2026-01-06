全米でインフルエンザが猛威を振るっている/SimpleImages/Moment RF/Getty Images

（CNN）全米でインフルエンザが猛威を振るっている。「サブクレードK」と呼ばれる変異株の感染が拡大し、4州を除く全州で「高い」または「非常に高い」レベルの流行が続いている。

米疾病対策センター（CDC）が5日に発表した統計によると、発熱や、せき、のどの痛みといったインフルエンザの症状による医療機関の受診数は、1997〜98年のインフルエンザシーズン以来、最多になった。

「今年は間違いなく突出している」と米ジョンズ・ホプキンス健康安全保障センターのケイトリン・リバーズ氏は指摘する。「少なくとも過去20年で最悪の状況にある。この国の大部分で猛威を振るっており、しかもまだその真っただ中にある」

インフルエンザの流行は前年も起きていた。リバーズ氏によると、2年連続でインフルエンザが猛威を振るうのは異例だという。

全米で2025年の最終週に医療機関を受診した患者のうち、インフルエンザ様症状があったのは約8.2％。やはりインフルエンザが流行した前年同時期の6.7％を上回った。

非常に高いレベルでインフルエンザの流行が続くマサチューセッツ州では、保健当局が「このウイルスは深刻かつ危険で生命を脅かす。子どもが重症化し、家族は悲嘆に暮れている。病院は逼迫（ひっぱく）している」と述べ、住民に予防接種を呼びかけている。

ただ、入院者数でみる重症化率は、突出して高いわけではない。現時点で累計の入院率は、10〜11年のシーズン以来、3番目に高い水準にとどまる。それでも感染者が増えれば状況は変わる可能性がある。

CDCは今シーズンのインフルエンザについて、感染者は少なくとも1100万人、入院者12万人、死者は5000人と推計している。子どもの死亡は9人になった。